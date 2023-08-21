Вопрос прорабатывается. Корпус ОмГПУ на Романенко хотят отдать авиационному колледжу

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В понедельник, 21 августа, появилась информация, что два здания ОмГПУ по улице Романенко — четырехэтажный учебный корпус №4 и пятиэтажное общежитие — собираются передать Омскому авиационному колледжу.
Город55 обратился за комментарием в минобразования Омской области, однако там не были в курсе планируемой передачи. В пресс-службе педуниверситета косвенно подтвердили, что учебный корпус и общежитие на Романенко могут перейти к авиационному техникуму.
«Этот вопрос еще прорабатывается. Процесс передачи федеральной собственности в региональную многоступенчатый. Когда будет принято решение, будет дан официальный комментарий», — сообщили Городу55 в пресс-службе вуза.
Пока неизвестно, сколько времени может занять этот процесс, и где в случае принятия положительного решения о передаче зданий разместят студентов педуниверситета.
Напомним, что в апреле 2023 года в ОмГПУ поменялся ректор. Исполняющей обязанности ректора вуза после перехода Ивана Кротта на должность министра образования Омской области стала Наталья Макарова. Она стала первой женщиной, которая руководит вузом за всю историю его существования.