Наталья Макарова стала исполняющим обязанности ректора ОмГПУ

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
После перехода Ивана Кротта на должность министра образования Омской области Наталья Макарова возглавила педагогический университет. Назначение было утверждено 7 апреля. Ранее с 2018 года она трудилась на посту проректора по учебной работе в родном университете.
«Сейчас перед нами стоят новые вызовы. В первую очередь нам нужно объединить усилия университета и министерства образования Омской области для создания единого образовательного пространства и повышения качества образования в школах региона», — сказала Макарова, вступив в должность.
Проректором по учебной работе в ОмГПУ стала декан факультета истории, философии и права Елена Черненко. В пресс-службе вуза сообщили, что она уже взялась за исполнение обязанностей. Изменения в составе ректората на сайт университета пока не внесены.
Отметим, что Макарова получила образование в этом же вузе в 1998 году. Еще студенткой четвертого курса она начала работать учителем истории. После пяти лет в школе Наталья перешла на должность ассистента кафедры педагогики. Закончив аспирантуру в 2004 году, с 2006 по 2015 год она трудилась доцентом кафедры педагогики ОмГПУ, с 2016 по 2018 — профессором кафедры педагогики. Ну а после стала проректором по учебной работе.
В прошлом году ее наградили почетной грамотой правительства Омской области. Наталья Макарова получила звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».