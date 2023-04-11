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Наталья Макарова стала исполняющим обязанности ректора ОмГПУ

11 апреля 2023, 03:03
Фото: Пресс-служба ОмГПУ
Она оказалась первой женщиной, которая руководит вузом, впервые за 90 лет.

После перехода Ивана Кротта на должность министра образования Омской области Наталья Макарова возглавила педагогический университет. Назначение было утверждено 7 апреля. Ранее с 2018 года она трудилась на посту проректора по учебной работе в родном университете.

«Сейчас перед нами стоят новые вызовы. В первую очередь нам нужно объединить усилия университета и министерства образования Омской области для создания единого образовательного пространства и повышения качества образования в школах региона», — сказала Макарова, вступив в должность.

Проректором по учебной работе в ОмГПУ стала декан факультета истории, философии и права Елена Черненко. В пресс-службе вуза сообщили, что она уже взялась за исполнение обязанностей. Изменения в составе ректората на сайт университета пока не внесены.

Отметим, что Макарова получила образование в этом же вузе в 1998 году. Еще студенткой четвертого курса она начала работать учителем истории. После пяти лет в школе Наталья перешла на должность ассистента кафедры педагогики. Закончив аспирантуру в 2004 году, с 2006 по 2015 год она трудилась доцентом кафедры педагогики ОмГПУ, с 2016 по 2018 — профессором кафедры педагогики. Ну а после стала проректором по учебной работе.

В прошлом году ее наградили почетной грамотой правительства Омской области. Наталья Макарова получила звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

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#Алина Ясинская#ОмГПУ#Ректор#Министр образования#Общество#Образование#Новости#Омск#Наталья Макарова
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