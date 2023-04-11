Наталья Макарова стала исполняющим обязанности ректора ОмГПУ

Отметим, что Макарова получила образование в этом же вузе в 1998 году. Еще студенткой четвертого курса она начала работать учителем истории. После пяти лет в школе Наталья перешла на должность ассистента кафедры педагогики. Закончив аспирантуру в 2004 году, с 2006 по 2015 год она трудилась доцентом кафедры педагогики ОмГПУ, с 2016 по 2018 — профессором кафедры педагогики. Ну а после стала проректором по учебной работе.