От дорожного строительства до дистрофии Дюшенна: кто выполняет госзаказ в Омске

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
Госзаказ — важный источник дохода для многих представителей крупного бизнеса, особенно в текущих условиях. Мы решили посмотреть на географию омских госзакупок, чтобы понять, откуда приходят поставщики и куда соответственно уходят деньги местных структур. Проще всего рассмотреть это на примере крупнейших контрактов.
«Полет»
Если взять период с 1 января 2022 года, выяснится, что наиболее масштабные закупки ведет акционерное общество «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева», «дочка» «Роскосмоса», филиалом которой является омский «Полет».
«Реконструкция и техническое перевооружение корпусов 12, 94, 95 для организации серийного производства РН „Ангара“, реализуемого на промплощадке „ПО „Полет“», обойдется налогоплательщикам в 5 млрд 802 млн рублей, и подрядчик в этом случае — московская фирма «РСТ-Генподряд», принадлежащая Дмитрию Золотареву (он еще и директор) и Амирхану Дербичеву. Эта же фирма получила подряд на работы второй очереди по тому же проекту (3,2 млрд), на «реконструкцию корпуса 12 с целью организации контрольно-испытательной станции» (1,96 млрд), на поставку «кранов мостовых электрических двухбалочных подвесных многопролетных специального назначения с выполнением сопутствующих работ» (268 млн рублей).
Другие поставщики «Полета» — ООО «ВО Радиоэкспорт» из Москвы (с ним заключен контракт на поставку специального горизонтально-расточного станка на 626 млн рублей), «Южный завод тяжелого станкостроения» из Краснодара (поставка 5-осевых обрабатывающих центров примерно на 1 млрд), «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина» из Москвы (поставка комплекта системы наземного электроснабжения спецтоками и комплекта наземной автоматизированной системы управления на 410 млн), «Современные литейные технологии» из Москвы. Последняя компания должна поставить вертикально-фрезерный обрабатывающий центр, токарно-фрезерный обрабатывающий центр и токарный станок «Протон», общая их стоимость — 695 млн рублей.
Таким образом, «Полет», если брать его крупнейшие контракты, сосредоточен исключительно на работе с иногородними поставщиками. Москвичи поставляют в Омск троллейбусы (ООО «ПК „Транспортные системы“»), водительские удостоверения (этим занимается федеральный монополист «Гознак»), автомобильные номера. Последнюю тему, помимо столичного ООО «Знак», разрабатывает малое предприятие ООО «Буборг» из Санкт-Петербурга, принадлежащее германской компании TA-NNJES INTERNATIONAL GROUP GmbH (35%) и швейцарской Perfekt Plus AG (20%).
Еще один масштабный проект, строительство Красногорского гидроузла, реализует ООО «Межрегионстрой» из Москвы. Его гендиректор — Олег Кузнецов.
Дороги
С дорожным строительством все иначе. Мы видим, что крупные проекты в пределах Омской области реализуют главным образом омские фирмы: ООО «Стройсервис» (Яков Вагнер), ООО «Арт Ремстрой» (Карен Мартоян), ООО «Сиброс» (Арабо Григорян), «Омскавтодор», ДРСУ-6 из Калачинска. Речь идет о контрактах на сотни миллионов рублей, благодаря которым владельцы этих фирм входят в число богатейших омичей.
В то же время отдельные контракты на строительство и ремонт дорог в регионе получают иногородние: например, «Новосибирскавтодор» вклинивается с обслуживанием дорог федерального значения, а МСК «Сибагро» из Тюмени, принадлежащее Ивану Лукиянову, ремонтирует дороги в Называевском, Тюкалинском и Крутинском районах. Последнее, судя по крупнейшим контрактам, за последние 2 года заработало в Омской области не меньше 2 млрд рублей.
В омском дорожном строительстве лидирует ООО «Стройтраст», принадлежащее Арману Акопяну. Именно оно занимается капремонтом Ленинградского моста (а это почти 2 млрд рублей), реконструкцией дороги по бульвару Архитекторов (почти полтора млрд) и другими дорогостоящими проектами. «Стройтраст» работает и в регионе, ремонтируя дороги Тара — Усть-Ишим, Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка, Омск — Муромцево — Седельниково и др.
Образование и медицина
В строительстве образовательных и медицинских учреждений наблюдается некоторая чересполосица. Большие школы в Ясной поляне и микрорайоне «Серебряный берег», на 1 млрд с лишним каждая, строит московская фирма «Капитал-Развитие», принадлежащая Тимуру Лакееву (и мы знаем, что дела там обстоят не слишком хорошо). Школу в Черлаке строит «Капитал-Строй» из Барнаула (владелец — Роман Наумов, контракт на 270 млн). При этом контракт на строительство поликлинике в поселке Восточный за 734 млн получил «ИКГ-Транс» Самвела Григоряна из Любина, новый детсад в ЦАО строит СПК «Сибцентрострой» из Ростовки, детсад в Ясной поляне — омский «Энергостройкомплекс». Контракт на реконструкцию первого корпуса СибГУФКа за 336 млн получило ООО «Элинальфа» из Москвы — но вот модульные ФАПы и амбулатории в районах строит омский «Омвент».
Из других крупных госзаказов привлекают внимание повторяющиеся контракты с «Омским лекарством» об «оказании услуг по организации обеспечения граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой». Омская фирма обеспечивает горожан основным набором лекарств — а, например, аталурен, эксклюзивный препарат для детей с мышечной дистрофией Дюшенна, поставляет столичный «Фармимэкс» с непрозрачным списком владельцев. Размер аталуренового контракта — 327 млн рублей.
Интересно, что вертолеты «для обучения курсантов с летно-инструкторским и инженерно-техническим персоналом» предоставляет «Ютэйр Вертолетные услуги» из Нефтеюганска, «дочка» авиакомпании «Ютэйр», а комплекты для обеспечения наблюдательной сети Росгидромета — АО «Радий» из Челябинской области. Компьютерную технику в образовательные учреждения «в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования» поставляет «Скай Ай Ти» из Ярославля, строительством Западного кладбища занимается за 247 млн ООО Геос из Дивногорска (это в Красноярском крае), а реконструировать троллейбусное депо на Ватутина за 295 млн бралось АО «Хатман Групп» из Химок, но в этом случае что-то пошло не так.
Об уровне конкуренции
Продолжать этот перечень можно достаточно долго. Стоит отметить, что конкуренция, когда речь идет о масштабных проектах, в любом случае невысокая: об этом может говорить тот факт, что из всех омских контрактов на сумму больше 50 млн рублей почти каждый второй (243 из 497 за последние 20 месяцев) заключен с единственным поставщиком.
Если речь идет о достаточно простом товаре или простой услуге (основная масса лекарств или обычное дорожное строительство), исполнитель найдется на месте — и в большинстве случаев имя исполнителя будет легко угадать. А вот в случае с закупками «Полета» или с поставками эксклюзивных лекарств появление иногороднего подрядчика явно было неизбежно. От представителей местных властей иногда звучат заявления о том, что нужно работать с фирмами, которые осуществляют свою деятельность на территории региона: добиваться того, чтобы они регистрировались по месту работы и платили здесь все налоги. Однако возможности местных чиновников в этом вопросе явно небезграничны.