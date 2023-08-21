От дорожного строительства до дистрофии Дюшенна: кто выполняет госзаказ в Омске

Если речь идет о достаточно простом товаре или простой услуге (основная масса лекарств или обычное дорожное строительство), исполнитель найдется на месте — и в большинстве случаев имя исполнителя будет легко угадать. А вот в случае с закупками «Полета» или с поставками эксклюзивных лекарств появление иногороднего подрядчика явно было неизбежно. От представителей местных властей иногда звучат заявления о том, что нужно работать с фирмами, которые осуществляют свою деятельность на территории региона: добиваться того, чтобы они регистрировались по месту работы и платили здесь все налоги. Однако возможности местных чиновников в этом вопросе явно небезграничны.