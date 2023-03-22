Гарантийный случай. Омский бизнес нацелился на госзаказ

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Сегодня участие в электронных закупках стало одним из этапов развития бизнеса, особенно для субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом не обойтись без специальных инструментов и сервисов, которые предлагают банки и финансовые организации: спецсчета, факторинг, лизинг, кредитование, предоставление банковских гарантий и так далее.
«Город55» поговорил с экспертами и попытался разобраться в том, как предпринимателю выбрать банк для обслуживания, как получить контрактное обеспечение и какие тенденции в сфере госзакупок намечаются в 2023 году.
Выбор банка
«Наш опыт показывает, что в современных условиях предпринимателям важны не только приемлемые цены на услуги, не менее важна оптимальная продуктовая линейка. По сути, нужно, чтобы целый комплекс наиболее востребованных продуктов и связанных с ними сервисов были всегда под рукой. У наших клиентов это расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, контрактное финансирование, кредитование юридических лиц, факторинг, депозиты для юридических лиц», — рассказывает руководитель Абсолют Банка в Омске Дмитрий Ильченко.
По его мнению, в текущих реалиях очень важно умение банка работать онлайн, быстро и гибко.
«Скорость мы обеспечиваем за счет использования цифровых сервисов. Так, уже 95% банковских гарантий оформляются клиентами Абсолют Банка без личной встречи. 5% предпочитают посетить офис и получить бумажный экземпляр гарантии лично. Вообще, для корпоративных клиентов мы также, как и для частных лиц, строим экосистему, где все продукты доступны в интернет-банке, а точнее — в мобильном приложении. Это и депозиты, и валютный контроль, и открытие дополнительного счета», — отмечает собеседник.
Часто предприниматели стараются сэкономить на банковском обслуживании и тщательно сравнивают тарифы на услуги кредитных организаций. Однако эксперты отмечают, что сейчас они плюс-минус равны.
«В одном банке может быть тариф выше, в другом — ниже, но в итоге при обычной хозяйственной деятельности разницы нет. Чтобы выбрать подходящий тариф, нужно знать, сколько платежей вы будете осуществлять и как много наличных денег нужно будет снимать с карты. С точки же зрения затрат все банки примерно равны», — считает Владимир Боксеров, директор компании тендерного сопровождения «Эксперт Центр».
Однако он советует дополнительно обратить внимание на подход банка в обслуживании. Если раньше речь могла идти об удобстве расположения филиалов, то сейчас на первый план выходят digital-продукты для предпринимателей.
«В прошлом году мы запустили полностью цифровой продукт для юридических лиц — кредит на пополнение оборотных средств, который мы выдаем участникам госзаказа на любой удобный для них расчетный счет. Кредит онлайн для участников госзаказа мы одобряем за 1 час, а выдаем за 1 день, по всей территории РФ. Погашать клиент такой кредит будет также дистанционно», — рассказывает Дмитрий Ильченко.
Финансист отмечает, что удовлетворенность предпринимателей взаимодействием с банком повысилась. Так, в прошлом году максимальное значение индекса лояльности клиентов к банку составляло 70%, а в феврале 2023 года этот показатель достиг рекордных значений — 85%.
Независимые гарантии и контрактное финансирование
Заявку на участие в электронных торгах необходимо обеспечить. Существует два способа это сделать: предоставить денежные средства, перечислив их на специальный счет, или получить независимую гарантию.
«В случае обеспечения заявки деньгами поставщик должен заранее открыть спецсчет в банке, утвержденным Правительством РФ. Рекомендую сделать это заранее, до подачи заявки, так как в некоторых случаях проще и выгоднее предоставить денежные средства, чем независимую гарантию. Например, это актуально в небольших по начальной максимальной цене закупках, в которых установлено минимальное обеспечение заявки. В таком случае комиссия, которую поставщик заплатит за выпуск независимой гарантии будет выше, чем сумма, которую требуется временно „заморозить“ на счете», — советует директор Академии продаж группы электронных площадок OTC.RU Юлия Романова.
До 2022 года независимые гарантии назывались банковскими, однако теперь гарантом в госзакупках могут выступать не только банки, но и независимые финансовые институты — фонды содействия МСП и ВЭБ.РФ. Сам инструмент предназначен для того, чтобы защитить заказчика от недобросовестных поставщиков.
«Банковская гарантия — это письменное обязательство банка о том, что он заплатит за поставщика деньги, если тот нарушит свои обязательства. Любой участник закупки должен соблюдать закон 44-ФЗ, чтобы у заказчика были определенные гарантии, что после победы в торгах поставщик не пропадет бесследно и точно заключит с ним договор на поставку или оказание услуг, а также исполнит обязательства по этому контракту», — пояснил представитель торговой площадки «Росэлторг» Владимир Яковлев.
Он отметил, что в законе прописано три вида гарантий. Первый — обеспечение заявок на участие в конкурсах и аукционах. Для контрактов до 20 миллионов рублей это 0,5−1% от суммы, для контрактов свыше 20 миллионов — 0,5−5%. Второй вид — обеспечение исполнения контракта. Это 5−30% от начальной суммы контракта, а если эта сумма больше 50 миллионов рублей — 10−30%, но не меньше аванса (если он нужен). Наконец, третий — обеспечение гарантийных обязательств. Это не больше 10% от начальной суммы контракта.
«Мы оформляем практически все виды гарантий, но наибольшим спросом у омских предпринимателей пользуются гарантии по госконтрактам ФЗ-223 и ФЗ-44. При этом, как и в прошлые годы, Абсолют по-прежнему входит в ТОП-3 банков по выпуску гарантий в рамках ФЗ-223 и ФЗ-44. Есть предпосылки, что спросом будут пользоваться онлайн-гарантии по ФЗ-275 (по гособоронзаказу), которые мы начали оформлять в январе этого года. Прогнозируем, что доля гарантий по госконтрактам будет увеличиваться — до 65% и выше. Основная причина: госзаказ выходит на первый план в условиях контрсанкционной экономики. На втором месте по популярности в Абсолют Банке — гарантии по коммерческим контрактам», — рассказывает руководитель омского филиала Дмитрий Ильченко.
Если говорить об Абсолют Банке, то для оформления гарантии открывать счет в нем не обязательно. Однако в каждой кредитной организации могут быть свои требования к документации.
«Можно выделить прямую зависимость между суммой независимой гарантии и количеством необходимых документов. Чем больше запрашиваемая сумма, тем больше документов потребуется предоставить. Обычно для экспресс-гарантии до 1 миллиона рублей требуется предоставить всего пару-тройку документов. Важно отметить, что наличие счета в банке, в котором запрашивается независимая гарантия, не является обязательным. Однако если предприниматель имеет счет этом в банке, можно сэкономить на комиссии, которую берется за предоставление гарантии», — поясняет руководитель «Эксперт Центра».
В «Росэлторге» добавляют, что есть такие банки, которые выдают гарантию только по паспорту руководителя. Есть те, кто просит большой пакет документов. Но в любом списке будут учредительные документы и документы, подтверждающие финансовое состояние компании. Если же сумма крупная, например, более 200 миллионов рублей, то банк может выдвинуть свои условия по дальнейшему сотрудничеству.
Для удобства предпринимателей у Единой торговой электронной площадки есть собственный сервис по подбору банковских гарантий. Однако порой ситуация требует гибкости и индивидуального подхода.
«Мы не боимся работы с нестандартными заявками. Например, кейсов по онлайн-гарантиям, требующих индивидуального рассмотрения, у нас более 40%. При этом по 94% таких заявок мы отвечаем в срок всего до 30 минут. Причем без скидок на разницу между часовыми поясами с Москвой», — отмечают в Абсолют Банке.
Бизнес-вектор
В 2023 году ожидается ряд изменений, которые повлияют на предпринимательскую среду.
«Продолжится курс на упрощение процедур для бизнеса, в частности — процедур лицензирования и получения разрешений на строительство. В связи с этим, возможно, будут пересмотрены и некоторые законы, направленные на регулирование предпринимательской деятельности», — предположил тендерный эксперт Владимир Боксеров и не ошибся.
В середине марта сенаторы внесли в Госдуму законопроект с поправками в 44-ФЗ о контрактной системе. Они предлагают сократить сроки закупочных процедур и заключения госконтрактов, что особенно актуально для сферы строительства.
При этом спрос на контрактное финансирование, по оценкам экспертов, будет только расти.
«Главная причина в том, что для выполнения контрактов, особенно по госзаказу, компаниям необходимо вовремя пополнять оборотные средства. Мы помогаем бизнесу закрывать эти потребности. Одно из наших ключевых преимуществ по этому направлению — Абсолют Банк отменил требование о необходимости банковской гарантии для рассмотрения заявки на контрактное онлайн-финансирование. Поэтому у нас любой участник рынка госзаказа может подать такую заявку при наличии действующего контракта. Также у нас запущена упрощенная процедура согласования лимитов до 500 млн рублей», — отмечают в Абсолют Банке.