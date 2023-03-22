Гарантийный случай. Омский бизнес нацелился на госзаказ

«Мы оформляем практически все виды гарантий, но наибольшим спросом у омских предпринимателей пользуются гарантии по госконтрактам ФЗ-223 и ФЗ-44. При этом, как и в прошлые годы, Абсолют по-прежнему входит в ТОП-3 банков по выпуску гарантий в рамках ФЗ-223 и ФЗ-44. Есть предпосылки, что спросом будут пользоваться онлайн-гарантии по ФЗ-275 (по гособоронзаказу), которые мы начали оформлять в январе этого года. Прогнозируем, что доля гарантий по госконтрактам будет увеличиваться — до 65% и выше. Основная причина: госзаказ выходит на первый план в условиях контрсанкционной экономики. На втором месте по популярности в Абсолют Банке — гарантии по коммерческим контрактам», — рассказывает руководитель омского филиала Дмитрий Ильченко.