Почти сутки без воды. Какие адреса попадут под масштабное отключение в Омске

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
ОмскВодоканал предупреждает об отключении воды почти на сутки: с 10:00 23 августа до 08:00 24 августа. Причина — ремонт на водопроводах по улицам Березовая-9-я Судоремонтная, Малиновского, 21, 25-я Северная-Орджоникидзе.
Под отключение попадают несколько десятков многоквартирных домов, садовое товарищество и десятки частных домовладений. Мы публикуем полный список:
Водоразборные колонки находятся по следующим адресам: 3-я Дунайская-Судоремонтная; 1-я Дунайская, 3; Судоремонтная, 15; 6-я Судоремонтная, 14; 25-я Северная-Красноярский тракт; 25-я Северная-Средняя. Омичам рекомендуют запастить водой.