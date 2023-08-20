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Updated Сегодня, 04:40

иллюстрация

Почти сутки без воды. Какие адреса попадут под масштабное отключение в Омске

20 августа 2023, 04:38
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске десятки домов почти на сутки останутся без воды

Публикуем полный список адресов.

ОмскВодоканал предупреждает об отключении воды почти на сутки: с 10:00 23 августа до 08:00 24 августа. Причина — ремонт на водопроводах по улицам Березовая-9-я Судоремонтная, Малиновского, 21, 25-я Северная-Орджоникидзе.

Под отключение попадают несколько десятков многоквартирных домов, садовое товарищество и десятки частных домовладений. Мы публикуем полный список:

Отключение воды Омск 23-24 августа

Водоразборные колонки находятся по следующим адресам: 3-я Дунайская-Судоремонтная; 1-я Дунайская, 3; Судоремонтная, 15; 6-я Судоремонтная, 14; 25-я Северная-Красноярский тракт; 25-я Северная-Средняя. Омичам рекомендуют запастить водой.

В Омске из-за коммунальной аварии жители нескольких домов остались на сутки без воды
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#Вода#Отключение воды#Общество#Город#Водоканал#Новости#Омск
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