Почти сутки без воды. Какие адреса попадут под масштабное отключение в Омске

ОмскВодоканал предупреждает об отключении воды почти на сутки: с 10:00 23 августа до 08:00 24 августа. Причина — ремонт на водопроводах по улицам Березовая-9-я Судоремонтная, Малиновского, 21, 25-я Северная-Орджоникидзе.