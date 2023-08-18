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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

иллюстрация

В Омске из-за коммунальной аварии жители нескольких домов остались на сутки без воды

18 августа 2023, 06:44
Фото: Город55
иллюстрация
Водоснабжение было подключено поздно вечером на следующий день.

В редакцию Города55 обратились жители домов по улицам Транссибирская и Авиационная. Они рассказали, что в среду, 16 августа, примерно в обед у них было отключено водоснабжение. С этого времени доступа к удобствам горожане лишились.

Управляющая компания «Левобережье», по словам омичей, не смогла дать объяснение этому. Официальных объявлений об отключении воды при этом не было.

В пресс-службе «ОмскВодоканала» рассказали Городу55, что на улице Авиационная, 146 произошло повреждение сети водопровода. По этой причине в восьми жилых домах и трех административных зданиях не было воды.

Бригады аварийной службы приступили к ремонту вчера, 17 августа. В течение этого дня был организован подвоз воды жильцам. Машина стояла по улице Транссибирская. Водоснабжение в домах восстановили к 23:30.

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#Алина Ясинская#Отключение воды#ОмскВодоканал#Жалобы#Общество#Новости#Омск
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