В Омске из-за коммунальной аварии жители нескольких домов остались на сутки без воды

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
В редакцию Города55 обратились жители домов по улицам Транссибирская и Авиационная. Они рассказали, что в среду, 16 августа, примерно в обед у них было отключено водоснабжение. С этого времени доступа к удобствам горожане лишились.
Управляющая компания «Левобережье», по словам омичей, не смогла дать объяснение этому. Официальных объявлений об отключении воды при этом не было.
В пресс-службе «ОмскВодоканала» рассказали Городу55, что на улице Авиационная, 146 произошло повреждение сети водопровода. По этой причине в восьми жилых домах и трех административных зданиях не было воды.
Бригады аварийной службы приступили к ремонту вчера, 17 августа. В течение этого дня был организован подвоз воды жильцам. Машина стояла по улице Транссибирская. Водоснабжение в домах восстановили к 23:30.