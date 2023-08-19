Ушел из жизни бывший завкафедрой ортопедической стоматологии омского медуниверситета

Владимир Семенюк был стоматологом-ортопедом высшей категории, имел звания Заслуженного врача РФ и Заслуженного деятеля науки РФ. За годы деятельности получил 31 патент на изобретения, опубликовал свыше 300 научных работ, 4 монографии, учебник «Ортопедическая стоматология». С 2012 года жил и работал в Калининграде.