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Published Сегодня, 04:25

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Updated Сегодня, 04:27

Иллюстрация

Ушел из жизни бывший завкафедрой ортопедической стоматологии омского медуниверситета

19 августа 2023, 04:25
Фото: 1MI
Иллюстрация
Владимиру Семенюку было 83 года.

Вчера, 18 августа, на 84-м году ушел из жизни бывший заведующий кафедрой ортопедической стоматологии ОмГМУ Владимир Семенюк. Об этом сообщили в связанным с медицинским университетом паблике «Услышано».

Владимир Семенюк был стоматологом-ортопедом высшей категории, имел звания Заслуженного врача РФ и Заслуженного деятеля науки РФ. За годы деятельности получил 31 патент на изобретения, опубликовал свыше 300 научных работ, 4 монографии, учебник «Ортопедическая стоматология». С 2012 года жил и работал в Калининграде.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Владимира Семенюка.

#Евгений Игишев#ОмГМУ#Смерть#Некролог#Врач#Общество#Омск#Омская область
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