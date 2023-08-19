Ушел из жизни бывший завкафедрой ортопедической стоматологии омского медуниверситета

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
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Updated Сегодня, 04:27
Вчера, 18 августа, на 84-м году ушел из жизни бывший заведующий кафедрой ортопедической стоматологии ОмГМУ Владимир Семенюк. Об этом сообщили в связанным с медицинским университетом паблике «Услышано».
Владимир Семенюк был стоматологом-ортопедом высшей категории, имел звания Заслуженного врача РФ и Заслуженного деятеля науки РФ. За годы деятельности получил 31 патент на изобретения, опубликовал свыше 300 научных работ, 4 монографии, учебник «Ортопедическая стоматология». С 2012 года жил и работал в Калининграде.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Владимира Семенюка.