Омская компания, принадлежащая облправительству, продала с торгов квартиру и машину

Один из проданных активов — квартира в 44,4 квадратных метра, расположенная в пятиэтажке на Иртышской набережной. Ее купил некто Сергей Аржанов за 3 млн 578 тысяч рублей. Отметим, что, по данным риэлтерских агентств, в этом же доме сейчас продаются еще несколько квартир. Две из них, практически такой же площади (44,3 кв. м.), продаются за 4,5 и 5,4 млн рублей.