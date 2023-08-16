Омская компания, принадлежащая облправительству, продала с торгов квартиру и машину

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Published Сегодня, 08:41
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Конкурсный управляющий акционерного общества «Омская топливная компания» Антон Каребо объявил о завершении торгов, на которые было выставлено имущество фирмы. Речь идет о двух лотах, причем в обоих случаях была предложена «наивысшая цена».
Один из проданных активов — квартира в 44,4 квадратных метра, расположенная в пятиэтажке на Иртышской набережной. Ее купил некто Сергей Аржанов за 3 млн 578 тысяч рублей. Отметим, что, по данным риэлтерских агентств, в этом же доме сейчас продаются еще несколько квартир. Две из них, практически такой же площади (44,3 кв. м.), продаются за 4,5 и 5,4 млн рублей.
Второй актив — автомобиль Toyota Land Cruser Prado 2014 года, купленный ООО «Навигационно-Информационный Центр ГЛОНАСС» за 3 млн 613 тысяч рублей.
Напомним: АО «Омская топливная компания» принадлежит министерству имущественных отношений Омской области. Распоряжение о ее ликвидации было подписано губернатором Александром Бурковым в мае 2021 года на фоне претензий к ОТК со стороны контрольно-счетной палаты. В октябре того же года акционерное общество было признано банкротом, позже выяснилось, что банкротство преднамеренное.
Еще до этих событий компания упоминалась в СМИ в связи с уголовным делом. Бывшего гендиректора ОТК Александра Медведева, начальника финансово-экономического отдела Веронику Попову и предпринимателя Виктора Агаркова в феврале 2019 года осудили за хищения: Медведев получил 3.5 года колонии, Попова — 2 года, Агарков — 4.