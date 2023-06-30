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Принадлежащая облправительству омская топливная компания продаст долги потребителей

30 июня 2023, 06:51
Фото: 1MI
иллюстрация
ОТК с 2021 года проходит процедуры ликвидации и банкротства.

Кредиторы акционерного общества «Омская топливная компания» провели сегодня, 30 июня, собрание, на котором заслушали отчет конкурсного управляющего Антона Каребо. Согласно сообщению о результатах встречи, опубликованному на официальном ресурсе, они приняли отчет к сведению и утвердили порядок продажи имущества ОТК.

Было принято и еще одно важное решение:

— Дать согласие конкурсному управляющему приступить к уступке прав требования дебиторской задолженности путем ее продажи, — гласит один из пунктов решения собрания. — Установить начальную продажную цену дебиторской задолженности в размере 205 000 руб.

При этом дебиторская задолженность будет списана с бухгалтерского учета и исключена из конкурсной массы.

Напомним: АО «Омская топливная компания» принадлежит министерству имущественных отношений Омской области. Распоряжение о ее ликвидации было подписано губернатором Александром Бурковым в мае 2021 года на фоне претензий к ОТК со стороны контрольно-счетной палаты. В октябре того же года акционерное общество было признано банкротом, позже выяснилось, что банкротство преднамеренное.

Еще до этих событий компания упоминалась в СМИ в связи с уголовным делом. Бывшего гендиректора ОТК Александра Медведева, начальника финансово-экономического отдела Веронику Попову и предпринимателя Виктора Агаркова в феврале 2019 года осудили за хищения: Медведев получил 3.5 года колонии, Попова — 2 года, Агарков — 4.

Имущество топливной компании, принадлежащей облправительству, выставили на торги
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#Николай Эйхвальд#Омская топливная компания#Бизнес#Новости
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