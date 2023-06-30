Принадлежащая облправительству омская топливная компания продаст долги потребителей

Напомним: АО «Омская топливная компания» принадлежит министерству имущественных отношений Омской области. Распоряжение о ее ликвидации было подписано губернатором Александром Бурковым в мае 2021 года на фоне претензий к ОТК со стороны контрольно-счетной палаты. В октябре того же года акционерное общество было признано банкротом, позже выяснилось, что банкротство преднамеренное.