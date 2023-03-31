Полпред в СФО Серышев представил врио губернатора Омской области Виталия Хоценко

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В пятницу, 31 марта, в конференц-зале областного правительства состоялось знакомство с врио губернатора Омской области. Виталия Хоценко собравшимся представителям госорганов, депутатам, общественникам и СМИ представил полпред президента в СФО Анатолий Серышев и зачитал указ президента РФ о назначении.
«Виталий Павлович обладает всеми качествами, необходимыми для руководителя региона. Имеет значительный опыт руководителя, достойно проявил себя в ДНР. Уверен, профессионализм и чувство ответственности поможет ему выполнить свою работу», — отметил Серышев.
Помимо этого полпред президента отметил потенциал Омской области.
«Омская область обладает огромным потенциалом. Приграничное положение позволяет вносить вклад в позицию России на Евразийском пространстве. Живущие здесь люди — главная ценность региона. Убежден, деятельность высшего должностного лица должна быть сосредоточена на решении задач по сохранению политической и экономической стабильности», — добавил Серышев.
В заключении своей речи он поблагодарил за работу бывшего губернатора Александра Буркова.
Напомним, что о досрочной отставке Буркова стало известно 29 марта. На его место назначили 37-летнего Виталия Хоценко. До этого он занимал должность председателя правительства ДНР.
Город55 выяснил, что политическая карьера Виталия Хоценко началась в 2010 году. После этого он успел занимал разные должности и успел поработать в нескольких регионах. Кроме того, Хоценко успел пройти обучение в «школе губернаторов» и стать финалистом конкурса «Лидеры России» в 2018–2019 годах.