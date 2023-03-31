Полпред в СФО Серышев представил врио губернатора Омской области Виталия Хоценко

Город55 выяснил, что политическая карьера Виталия Хоценко началась в 2010 году. После этого он успел занимал разные должности и успел поработать в нескольких регионах. Кроме того, Хоценко успел пройти обучение в «школе губернаторов» и стать финалистом конкурса «Лидеры России» в 2018–2019 годах.