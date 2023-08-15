Омск претендует на звание лидера федерального проекта «Чистый воздух»

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Виталий Хоценко значительно усилил состав совета, пригласил федеральных экспертов, а также переформировал его работу.
«Мы пересмотрели состав Совета и сформировали команду, которая состоит из профессионалов. В состав вошли руководители проектных офисов, которые на федеральном уровне курируют экологическую повестку. Это большой плюс для региона», — подчеркнул руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
С 2019 года в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в Омске проходит эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу. Его цель — сократить количество таких выбросов и улучшить состояние окружающей среды. Всего на территории региона насчитывается 145 квотируемых объектов — это самое большое число в стране.
Также отмечается, что всем объектам доведены квоты и сформированы планы экологических мероприятий. В городе продолжается комплексная модернизация предприятий, закупка новых экологичных видов общественного транспорта, перевод домовладений на газ. Существенно пересмотрены и вопросы информирования омичей о качестве воздуха, настроены каналы для обратной связи.
«В Омске самое активное население из городов — участников проекта. Можно с уверенностью сказать, что жители вместе с нами и регионом решают задачу „Чистого воздуха“. Есть уверенность, что город станет одним из лидеров федерального проекта. Для этого у него есть всё необходимое!» — прокомментировал итоги заседания руководитель федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков.