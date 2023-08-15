Омск претендует на звание лидера федерального проекта «Чистый воздух»

С 2019 года в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в Омске проходит эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу. Его цель — сократить количество таких выбросов и улучшить состояние окружающей среды. Всего на территории региона насчитывается 145 квотируемых объектов — это самое большое число в стране.