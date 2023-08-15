Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Омск претендует на звание лидера федерального проекта «Чистый воздух»

Омск претендует на звание лидера федерального проекта «Чистый воздух»

15 августа 2023, 14:49
Фото: Правительство Омской области
На недавнем заседании обновленный общественно-экспертный совет по вопросам экологии обсудил экологическую ситуацию в регионе.

Виталий Хоценко значительно усилил состав совета, пригласил федеральных экспертов, а также переформировал его работу.

«Мы пересмотрели состав Совета и сформировали команду, которая состоит из профессионалов. В состав вошли руководители проектных офисов, которые на федеральном уровне курируют экологическую повестку. Это большой плюс для региона», — подчеркнул руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

С 2019 года в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в Омске проходит эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу. Его цель — сократить количество таких выбросов и улучшить состояние окружающей среды. Всего на территории региона насчитывается 145 квотируемых объектов — это самое большое число в стране.

Также отмечается, что всем объектам доведены квоты и сформированы планы экологических мероприятий. В городе продолжается комплексная модернизация предприятий, закупка новых экологичных видов общественного транспорта, перевод домовладений на газ. Существенно пересмотрены и вопросы информирования омичей о качестве воздуха, настроены каналы для обратной связи.

«В Омске самое активное население из городов — участников проекта. Можно с уверенностью сказать, что жители вместе с нами и регионом решают задачу „Чистого воздуха“. Есть уверенность, что город станет одним из лидеров федерального проекта. Для этого у него есть всё необходимое!» — прокомментировал итоги заседания руководитель федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков.
Рашид Исмаилов заявил, что Виталий Хоценко «перезагрузил» экологический совет
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Проект#Федеральный проект#Чистый воздух#Воздух#Лидер#Врио губернатора#Врио губернатора Омской области
Подпишитесь
Некипелов, Гефлинг, Сапунова. Кто строил «падающий» омский дом на 3-й Енисейской
Сегодня, 06:22
Нужны решения другого масштаба. Полежаев высказался об Иртыше и омском метро
Сегодня, 10:57
Дороже и дороже. Стало известно, сколько родители юных омичей тратят на сборы в школу
Сегодня, 10:01
С днем выбросов. В омском воздухе нашли больше сероводорода, чем полагается
Сегодня, 05:55
Смертельная инфекция. В Омской области ввели карантин из-за бешенства
Сегодня, 06:07
Почти не спал и замерз. Под Омском нашли пожилого грибника, заблудившегося в лесу
Сегодня, 08:57