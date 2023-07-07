Стало известно, какие омские школы отремонтируют в ближайшее время

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В ближайшее время в Омске планируют отремонтировать 12 школ. Здания собираются временно передать под управление департаменту строительства администрации города.
Речь идет об общеобразовательных школах № 133, 18, 129, 71, 56, 79, 21, 11, 82, 118, 14 и лицее №29. Руководство образовательных организаций обратилось в Омский Горсовет с просьбой передать объекты на время ремонта депстрою.
Так, например, в адрес спикера городского парламента Владимира Корбута 15 июня поступило обращение от директора лицея №29 Юлии Агофоновой. Предварительно также получено согласие департамента имущественных отношений мэрии Омска.
«Дополнительно напоминаю о том, что в соответствии с решением предоставление учреждением закрепленного муниципального недвижимого имущества в безвозмездное пользование осуществляется с согласия Омского городского Совета», — гласит ответ депимущества, подписанный замдиректора Марией Стуколовой.
В департаменте образования также дали согласие на передачу школ на время ремонта в другое ведомство.
«Передача здания школы в безвозмездное пользование не влечет изменения назначения, так как после завершения капитального ремонта здание будет возвращено БОУ „Лицей № 29“ с целью использования по прямому функциональному назначению», — говорится в заключении руководителя департамента Ильдара Бикмаева.
Детей из лицея на время капремонта планируют распределить в гимназию №159 и среднюю школу №15. Город55 также рассказывал, где будут учиться школьники во время ремонта в других образовательных учреждениях. В Омской области в 2024–2025 году на капитальный ремонт планируют закрыть сразу 19 школ.
Окончательное решение о временной передаче образовательных учреждений департаменту строительства должен принять Горсовет. Этот вопрос депутаты обсудят в ближайший вторник, 11 июля.
Ранее Город55 рассказывал о плачевном состоянии школы №142. На состояние учебного заведения пожаловались родители учеников. В частности, омичей волнуют трещины на фасаде, разрушающаяся облицовка, выпавшие местами кирпичи, большие щели у фундамента.