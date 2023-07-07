Стало известно, какие омские школы отремонтируют в ближайшее время

Детей из лицея на время капремонта планируют распределить в гимназию №159 и среднюю школу №15. Город55 также рассказывал, где будут учиться школьники во время ремонта в других образовательных учреждениях. В Омской области в 2024–2025 году на капитальный ремонт планируют закрыть сразу 19 школ.