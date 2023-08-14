Серябкину в Амур. Омичи предложили проводить «Штормfest» и праздники на окраинах

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
В паблике «REGIK55» администрации Омска предложили перенести часть праздничных мероприятий из центра в отдаленные районы города. Так, появилось обсуждение того, где можно проводить спортивное мероприятие «Штормfest».
Автор поста предлагает организовывать фестиваль на Московке. По его мнению, если бы подобную идею поддержали, то город стал бы более ухоженным. На окраинах пришлось бы наводить порядок, в том числе устанавливать высокого качества сцены, прокладывать хорошие дороги. Омичи в этом случае лучше бы узнали город.
«Artik & Asti вчера посетили бы Московку, Пелагея увидела бы поселок Солнечный, Ольга Серябкина посмотрела бы Амур. А так все проходит на Соборке, и это уже довольно скучно», — написал омич.
Многие в комментариях поддержали эту идею. Горожане предложили проводить масштабные праздничные мероприятия в Комсомольском городке, Лукьяновке, Николаевке, в Старом Кировске и Порт-Артуре. Также пару человек написали, что площадь у ТЦ «Континент» вполне подошла бы для организации больших праздников.
Напомним, что ранее члены областного правительства обсуждали идею частично перенести массовые гуляния в Омске с Соборной площади в другие части города. Дело в том, что из-за концертов приходится перекрывать прилегающие к площади улицы, а это провоцирует пробки на дорогах.