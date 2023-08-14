Серябкину в Амур. Омичи предложили проводить «Штормfest» и праздники на окраинах

Автор поста предлагает организовывать фестиваль на Московке. По его мнению, если бы подобную идею поддержали, то город стал бы более ухоженным. На окраинах пришлось бы наводить порядок, в том числе устанавливать высокого качества сцены, прокладывать хорошие дороги. Омичи в этом случае лучше бы узнали город.