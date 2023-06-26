Массовые мероприятия в Омске перенесут с Соборной площади из-за пробок

Массовые гуляния в Омске в дни праздников планируют частично убрать с Соборной площади. Из-за концертов приходится перекрывать прилегающие к площади улицы, что провоцирует пробки на дорогах. О об этом говорили сегодня, 26 июня, говорили в областном правительстве.