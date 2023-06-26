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Массовые мероприятия в Омске перенесут с Соборной площади из-за пробок

26 июня 2023, 08:04
Фото: Город55
В минувшую субботу на Соборной площади отметили День молодежи
Правда, новое место для концертов и праздников пока не выбрали.

Массовые гуляния в Омске в дни праздников планируют частично убрать с Соборной площади. Из-за концертов приходится перекрывать прилегающие к площади улицы, что провоцирует пробки на дорогах. О об этом говорили сегодня, 26 июня, говорили в областном правительстве.

«Людям это не нравится. Прочувствовал на себе это напряжение, когда проезжал мимо пробок. Конечно, жителям города и гостям столицы региона в такие дни сложно добраться вовремя на работу и в те места, куда они планировали ехать. Поэтому давайте договоримся проводить на Соборной площади меньше мероприятий», — заявил врио губернатора Виталий Хоценко.

Глава региона попросил в течение месяца подобрать другие варианты локаций для проведения праздников.

Напомним, в минувшую субботу, 24 июня, омичи на Соборной площади отметили День молодежи. На празднике выступила группа Cream Soda, певицы Клава Кока и GUMA.

Техно, Клава, Чебурашка. Как в Омске отметили День молодежи
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#Евгений Игишев#Концерт#Соборная площадь#Пробки#Массовые гуляния#Город#Общество#Омск#Омская область
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