Массовые мероприятия в Омске перенесут с Соборной площади из-за пробок

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Массовые гуляния в Омске в дни праздников планируют частично убрать с Соборной площади. Из-за концертов приходится перекрывать прилегающие к площади улицы, что провоцирует пробки на дорогах. О об этом говорили сегодня, 26 июня, говорили в областном правительстве.
«Людям это не нравится. Прочувствовал на себе это напряжение, когда проезжал мимо пробок. Конечно, жителям города и гостям столицы региона в такие дни сложно добраться вовремя на работу и в те места, куда они планировали ехать. Поэтому давайте договоримся проводить на Соборной площади меньше мероприятий», — заявил врио губернатора Виталий Хоценко.
Глава региона попросил в течение месяца подобрать другие варианты локаций для проведения праздников.
Напомним, в минувшую субботу, 24 июня, омичи на Соборной площади отметили День молодежи. На празднике выступила группа Cream Soda, певицы Клава Кока и GUMA.