Третьяк поблагодарил Хоценко за инициативу по строительству сельских катков

Владислав Третьяк назвал Омскую область одним из самых спортивных регионов России. Омские команды в разных видах спорта играют в высшей лиге. Третьяк особенно отметил праздники «Королева спорта» и «Праздник Севера» и поддержал инициативу Виталия Хоценко по возведению крытых катков в районах Омской области.