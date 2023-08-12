Третьяк поблагодарил Хоценко за инициативу по строительству сельских катков

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Сегодня, 12 августа, в День физкультурника врио губернатора Омской области Виталий Хоценко встретился с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.
Виталий Хоценко выразил слова благодарности легендарному хоккеисту за поддержку во время строительства «G-Drive Арены». Врио главы региона отметил, что в Омской области, помимо хоккея, развиваются и другие виды спорта.
«Все активнее у нас проявляют себя — мужской гандбол, женские баскетбол и волейбол. Но на первом месте в сердцах омичей остается хоккей. Поэтому новая арена — это настоящий подарок для жителей. Сделаем максимум, чтобы жители могли заниматься спортом в свое удовольствие, а к 2030 году — более 70% омичей были вовлечены в занятия физической культурой», — отметил Виталий Хоценко.
Владислав Третьяк назвал Омскую область одним из самых спортивных регионов России. Омские команды в разных видах спорта играют в высшей лиге. Третьяк особенно отметил праздники «Королева спорта» и «Праздник Севера» и поддержал инициативу Виталия Хоценко по возведению крытых катков в районах Омской области.
«Я как президент Федерации хоккея России, всегда радуюсь открытию каждого катка — открытого, закрытого. Потому что я знаю, что именно оттуда придут новые чемпионы. И, естественно, кто-то из них может попасть в молодежную сборную, национальную, прославить нашу страну, как у вас уже есть такие хоккеисты, олимпийские чемпионы, чемпионы мира!», заявил легендарный хоккеист.