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Третьяк поблагодарил Хоценко за инициативу по строительству сельских катков

Третьяк поблагодарил Хоценко за инициативу по строительству сельских катков

12 августа 2023, 08:51
Фото: Правительство Омской области
Врио губернатора Омской области отметил, что помимо хоккея, в регионе развиваются и другие виды спорта.

Сегодня, 12 августа, в День физкультурника врио губернатора Омской области Виталий Хоценко встретился с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

Виталий Хоценко выразил слова благодарности легендарному хоккеисту за поддержку во время строительства «G-Drive Арены». Врио главы региона отметил, что в Омской области, помимо хоккея, развиваются и другие виды спорта.

«Все активнее у нас проявляют себя — мужской гандбол, женские баскетбол и волейбол. Но на первом месте в сердцах омичей остается хоккей. Поэтому новая арена — это настоящий подарок для жителей. Сделаем максимум, чтобы жители могли заниматься спортом в свое удовольствие, а к 2030 году — более 70% омичей были вовлечены в занятия физической культурой», — отметил Виталий Хоценко.

Владислав Третьяк назвал Омскую область одним из самых спортивных регионов России. Омские команды в разных видах спорта играют в высшей лиге. Третьяк особенно отметил праздники «Королева спорта» и «Праздник Севера» и поддержал инициативу Виталия Хоценко по возведению крытых катков в районах Омской области.

«Я как президент Федерации хоккея России, всегда радуюсь открытию каждого катка — открытого, закрытого. Потому что я знаю, что именно оттуда придут новые чемпионы. И, естественно, кто-то из них может попасть в молодежную сборную, национальную, прославить нашу страну, как у вас уже есть такие хоккеисты, олимпийские чемпионы, чемпионы мира!», заявил легендарный хоккеист.
#Евгений Игишев#Омская область#Омск#Общество#Спорт#Врио губернатора Омской области#Хоценко#Владислав Третьяк#Хоккей#Дети#Спортивные площадки
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