В центре Омска завершена работа над одним из крупнейших спортивных граффити

На мурале изображены все виды спорта, представленные на Аллее олимпийцев. Напомним, что там установлено 22 бюста в честь победителей Олимпийских и Параолимпийских игр, среди которых: Виктор Блинов, Евгения Канаева, Наталья Губкова и другие.