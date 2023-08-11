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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 08:15

В центре Омска завершена работа над одним из крупнейших спортивных граффити

В центре Омска завершена работа над одним из крупнейших спортивных граффити

11 августа 2023, 06:57
Фото: Проспект Культуры
На подпорных стенках реки между Юбилейным и Комсомольским мостами появились яркие изображения различных видов спорта.

Этот проект является частью Аллеи олимпийских чемпионов, открытие которой состоится уже завтра, 12 августа.

Над граффити больше месяца работали профессиональные художники Дмитрий Трайп, Андрей Северский, а также Иван Крячко, который по совместительству является автором эскиза.

«Спортивный мурал стал одним из самых крупных проектов, реализованных в рамках фестиваля „Стрит-Арт“. Всё сделано, чтобы территория преобразилась и стала еще одной точкой притяжения для омичей и гостей нашего города», — рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

На мурале изображены все виды спорта, представленные на Аллее олимпийцев. Напомним, что там установлено 22 бюста в честь победителей Олимпийских и Параолимпийских игр, среди которых: Виктор Блинов, Евгения Канаева, Наталья Губкова и другие.

В центре Омска в рамках проекта «Аллея олимпийских чемпионов» высадили кленовую аллею
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мурал#Граффити#Спорт#Аллея олимпийских чемпионов
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