В центре Омска завершена работа над одним из крупнейших спортивных граффити

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Этот проект является частью Аллеи олимпийских чемпионов, открытие которой состоится уже завтра, 12 августа.
Над граффити больше месяца работали профессиональные художники Дмитрий Трайп, Андрей Северский, а также Иван Крячко, который по совместительству является автором эскиза.
«Спортивный мурал стал одним из самых крупных проектов, реализованных в рамках фестиваля „Стрит-Арт“. Всё сделано, чтобы территория преобразилась и стала еще одной точкой притяжения для омичей и гостей нашего города», — рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
На мурале изображены все виды спорта, представленные на Аллее олимпийцев. Напомним, что там установлено 22 бюста в честь победителей Олимпийских и Параолимпийских игр, среди которых: Виктор Блинов, Евгения Канаева, Наталья Губкова и другие.