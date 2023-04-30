Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Изображение материала

В центре Омска в рамках проекта «Аллея олимпийских чемпионов» высадили кленовую аллею

30 апреля 2023, 08:00
Фото: Сергей Сапоцкий / Пресс-служба администрации Омска
Вдоль набережной Иртыша возле Омской крепости появилась аллея из 60 краснолистных кленов.

В субботу, 29 апреля, вдоль набережной Иртыша возле Омской крепости появилась аллея из краснолистых кленов. Деревья высадили здесь в рамках реализуемого проекта «Аллея олимпийских чемпионов», инициатором которого выступил российский меценат Сергей Козубенко.

В посадке кленов поучаствовали мэр Сергей Шелест, Сергей Козубенко, художник Никас Сафронов, депутаты, сотрудники городской администрации, облправительства, спортсмены и многие другие.

Аллея стала первым этапом в рамках масштабного проекта.

«Мы высадили 60 краснолистных кленов — столько, сколько олимпийских чемпионов и чемпионов мира в Омске. На день физкультурника — 12 августа — будут реализованы еще два этапа проекта. На улице Думской появятся 22 бюста олимпийских чемпионов, а в музее разместим портреты, которые сейчас пишет Никас Сафронов. Думаю, это будет грандиозное и масштабное событие не только для города Омска, но и для России, так как спортсмены — гордость всей страны», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Это первый этап проекта «Аллея олимпийских чемпионов»Это первый этап проекта «Аллея олимпийских чемпионов»
Это первый этап проекта «Аллея олимпийских чемпионов»Это первый этап проекта «Аллея олимпийских чемпионов»
Это первый этап проекта «Аллея олимпийских чемпионов»Это первый этап проекта «Аллея олимпийских чемпионов»
Это первый этап проекта «Аллея олимпийских чемпионов»Это первый этап проекта «Аллея олимпийских чемпионов»
Это первый этап проекта «Аллея олимпийских чемпионов»Это первый этап проекта «Аллея олимпийских чемпионов»
Это первый этап проекта «Аллея олимпийских чемпионов»
Фото: Город55

Без раздумий приняли предложение поучаствовать в высадке деревьев для аллеи спортсмены Владимир и Наталья Беловы.

«Это очень важное мероприятие. Наши омские спортсмены — люди мира, которых мы должны чествовать, знать и уважать. Надеюсь, аллея обязательно сподвигнет юных спортсменов на новые подвиги», — рассказал мастер спорта Владимир Белов.

Кстати, омичам не стоит переживать за судьбу высаженных деревьев. За ними обязательно будут ухаживать: удобрять, поливать и формировать крону.

«Делаем проект для омичей». Сергей Козубенко рассказал об Аллее олимпийских чемпионов
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Омск#Аллея#Меценат#Спортсмены#Проект#Сергей Козубенко#Сергей шелест#Деревья#Посадка деревьев#Общество#Город#Новости#Никас Сафронов
Подпишитесь
Владельцы Омской области. Федотов, Волков и Каплунат
28 апреля 11:00
Высокие риски. В Омской области прошло заседание по пожарам
Сегодня, 04:49
Скоро открытие. Что появится в омской «МЕГЕ» вместо Zara, Stradivarius и Pull& Bear
Сегодня, 04:39
«В шоке были все». Омский таксист спел на шоу Андрея Малахова
Сегодня, 06:19
Слабый ветер и жаркие будни. Какая погода ждет омичей в мае
Сегодня, 08:02
Отек легких во время операции на сердце. Как омские врачи спасли жизнь пациенту
Сегодня, 03:45