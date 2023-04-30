В центре Омска в рамках проекта «Аллея олимпийских чемпионов» высадили кленовую аллею

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
В субботу, 29 апреля, вдоль набережной Иртыша возле Омской крепости появилась аллея из краснолистых кленов. Деревья высадили здесь в рамках реализуемого проекта «Аллея олимпийских чемпионов», инициатором которого выступил российский меценат Сергей Козубенко.
В посадке кленов поучаствовали мэр Сергей Шелест, Сергей Козубенко, художник Никас Сафронов, депутаты, сотрудники городской администрации, облправительства, спортсмены и многие другие.
Аллея стала первым этапом в рамках масштабного проекта.
«Мы высадили 60 краснолистных кленов — столько, сколько олимпийских чемпионов и чемпионов мира в Омске. На день физкультурника — 12 августа — будут реализованы еще два этапа проекта. На улице Думской появятся 22 бюста олимпийских чемпионов, а в музее разместим портреты, которые сейчас пишет Никас Сафронов. Думаю, это будет грандиозное и масштабное событие не только для города Омска, но и для России, так как спортсмены — гордость всей страны», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Без раздумий приняли предложение поучаствовать в высадке деревьев для аллеи спортсмены Владимир и Наталья Беловы.
«Это очень важное мероприятие. Наши омские спортсмены — люди мира, которых мы должны чествовать, знать и уважать. Надеюсь, аллея обязательно сподвигнет юных спортсменов на новые подвиги», — рассказал мастер спорта Владимир Белов.
Кстати, омичам не стоит переживать за судьбу высаженных деревьев. За ними обязательно будут ухаживать: удобрять, поливать и формировать крону.