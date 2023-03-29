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Published Сегодня, 11:53

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Обанкротившийся «Сибэлектрощит» потребовал денег от своего владельца Сергея Зотова

29 марта 2023, 11:53
Фото: 1MI
иллюстрация
Речь идет о 38 млн рублей убытков и 10 млн рублей незаконных дивидендов.

Конкурсный управляющий НПО «Сибэлектрощит» Светлана Краснораменская подала в Арбитражный суд Омской области требование о взыскании с бизнесмена Сергея Зотова 47,99 млн рублей. Зотов является владельцем компании и в недавнем прошлом был ее генеральным директором, но потом обанкротился как физическое лицо, а «Сибэлектрощит» тоже начал процедуру банкротства.

Теперь Краснораменская требует привлечь Зотова к субсидиарной ответственности за долги предприятия. Она считает, что бизнесмен своим руководством нанес «Сибэлектрощиту» убытки в 37,99 млн рублей, а также что решение о выплате ему 10 млн рублей в виде дивидендов, принятое ООО (то есть самим Зотовым), было неправомерным. На основе всего этого Краснораменская настаивает на включении в конкурсную массу по делу о банкротстве Зотова долга перед «Сибэлектрощитом» в размере 47,99 млн рублей.

Напомним: НПО «Сибэлектрощит» — крупное предприятие, которое занимается производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Финансовые проблемы у него и у Зотова лично начались в 2021 году. 

 

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#Николай Эйхвальд#Сибэлектрощит#Экономика#Новости#Сергей Зотов
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