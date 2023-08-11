Первого замдиректора омского депарха хотят наделить правом «мотивированного отказа»

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
На сайте администрации Омска появился проект изменений в ряде документов, касающихся работы департамента архитектуры и градостроительства. Речь идет о порядке предоставления муниципальной земли под строительство (или предоставления участка с уже со строениями). В департаменте появится человек, которого директор уполномочит отклонять обращения претендентов с помощью специальных уведомлений. Эти документы предлагается называть «мотивированными отказами», и они заменят «распоряжения директора департамента об отказе», которые в ходу сейчас.
— Проект распоряжения директора департамента архитектуры о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, — говорится в проекте, — согласовывается с юридическим управлением департамента архитектуры, первым заместителем директора департамента архитектуры (добавлено в последнем в проекте изменений) и подписывается директором департамента архитектуры.
Судя по этой клаузуле, правом подписания «мотивированного отказа» могут наделить первого заместителя главы депарха. Кстати, эту должность всего полтора месяца назад заняла Татьяна Фролова, бывший советник мэра Омска, специалист как раз по земельным отношениям и архитектуре. С новыми полномочиями она может стать вторым главой департамента.
Источники Города55 в омской мэрии связывают назначение Фроловой и предполагаемое расширение ее полномочий с рядом спорных решений, принятых депархом при предыдущем директоре — Светлане Роговой. Например, краснодарская «Догма» едва не получила муниципальную землю на Левобережье без торгов (тогда пришлось вмешаться прокуратуре). Такие ситуации явным образом подставляют под удар мэра Шелеста, из-за чего он и мог инициировать перемены в департаменте архитектуры.