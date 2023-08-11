Первого замдиректора омского депарха хотят наделить правом «мотивированного отказа»

На сайте администрации Омска появился проект изменений в ряде документов, касающихся работы департамента архитектуры и градостроительства. Речь идет о порядке предоставления муниципальной земли под строительство (или предоставления участка с уже со строениями). В департаменте появится человек, которого директор уполномочит отклонять обращения претендентов с помощью специальных уведомлений. Эти документы предлагается называть «мотивированными отказами», и они заменят «распоряжения директора департамента об отказе», которые в ходу сейчас.