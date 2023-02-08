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Published Сегодня, 09:30

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Глава омского депарха — депутатам: «Детсад над бомбоубежищем — это на крайний случай»

8 февраля 2023, 09:30
Фото: 1MI
иллюстрация
По словам Светланы Роговой, рядом с жилищным комплексом «Изумрудный берег» есть альтернативный участок для строительства.

В Омском городском совете сегодня прошло заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Одним из вопросов повестки был доклад главы депарха мэрии Светланы Роговой о планируемом строительстве школ и детских садов.

В ходе обсуждения депутаты спросили Рогову о детсаде для жителей ЖК «Изумрудный берег». Город55 писал об этой истории в декабре. Тогда выяснилось, что под строительство детского учреждения выделен участок, предназначенный, согласно кадастровой карте, «для размещения объектов военной безопасности, под бомбоубежище», а на участке в центре микрорайона, выделенном изначально, планируется строить многоэтажку.

— Сообщения о том, что детсад могут построить на территории бомбоубежища, — это с самого начала была, скажем так, допинформация, — объяснила Рогова. — Сейчас документацией предусмотрено размещение детского сада на 310 мест на частной территории. Идут переговоры о том, чтобы земля еще в 2023 году была передана муниципалитету. И тогда «Изумрудный берег» будет хотя бы на перспективу снабжен земельным участком для этих целей. Никто не собирается в ближайшее время строить детсад на территории бомбоубежища: это на самый крайний случай.

В любом случае сегодня представительница мэрии только проинформировала депутатов об имеющихся планах — администрацию это ни к чему не обязывает, а у парламентариев нет возможности что-то решить, они просто «принимают к сведению».

Отметим, что фирма, которая планирует строить детсад на территории бомбоубежища, принадлежит депутату Законодательного собрания Омской области Вячеславу Васильеву. На данный момент предназначение участка с кадастровым номером 55:36:070 107:3249 и адресом Красный путь, дом 143, все то же — «размещение объектов военной безопасности».

 

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#Николай Эйхвальд#Детские сады#Депарх#Горсовет#Город#Новости#Светлана Рогова
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