Омские врачи спасли от голодной смерти пациентку, похудевшую на 40 килограммов

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В министерстве здравоохранения Омской области рассказали о спасении женщины, которая на протяжении восьми лет не могла нормально питаться из-за проблем с пищеводом. В связи с этим у нее была особая диета, за это время она потеряла 40 кг.
Трудности возникли из-за хронической непроходимости пищевода. Омичка мучалась от изжоги, болей и внезапных приступов рвоты. Специалисты БСМП № 1 диагностировали у нее заболевание, при котором нижний отдел пищевода недостаточно расслабляется при продвижении пищи.
«На стенках пищевода у нее образовались рубцы, из-за чего пищевод сузился до таких размеров, что пища просто перестала попадать в желудок. Последние дни перед госпитализацией она уже не могла принимать даже жидкую пищу и попала к нам в тяжелом состоянии», — рассказал заместитель главврача по хирургической помощи БСМП №1, д. м. н. Александр Пропп.
Женщине успешно провели операцию, в том числе сделали пластику передней стенки пищевода желудком, чтобы пищеварительная система заработала, как положено.
«Первое, что мне разрешили съесть на второй день после операции, это каша и кусочек хлеба с маслом. Это оказалось так вкусно! Последнее время каждый прием пищи был для меня мукой. Спасибо врачам, что спасли меня от голодной смерти», — поделилась омичка Галина С.
К слову, открытого вмешательства не было. Эту операцию врачи выполнили с помощью оборудования, которое позволяет проводить малотравматичные вмешательства на высоком техническом уровне.