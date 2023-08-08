В Омской области десятки районных автобусных рейсов переведут на регулируемый тариф

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Из Омска в районы области запустят межмуниципальные маршруты. Соответствующий приказ 7 августа подписал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Динар Курманов. Перевозчики будут работать по регулируемым тарифам.
Планируется запустить следующие межмуниципальные маршруты:
Регулируемый тариф устанавливают органы государственной власти и местного самоуправления, а при нерегулируемом, соответственно, сам перевозчик.