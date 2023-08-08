Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Изображение материала

В Омской области десятки районных автобусных рейсов переведут на регулируемый тариф

8 августа 2023, 09:25
Фото: 1MI
Иллюстрация
Регулируемый тариф устанавливают органы государственной власти и местного самоуправления.

Из Омска в районы области запустят межмуниципальные маршруты. Соответствующий приказ 7 августа подписал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Динар Курманов. Перевозчики будут работать по регулируемым тарифам.

Планируется запустить следующие межмуниципальные маршруты:

  • Омск — Одесское
  • Омск — Екатеринославка
  • Омск — Большие Уки
  • Омск — Зеленая
  • Омск — Крутинка
  • Омск — Старомалиновка
  • Омск — Тюкалинск
  • Омск — Качесово
  • Омск — Муромцево
  • Омск — Горьковское
  • Омск — Оконешниково
  • ДК Лобкова — Черниговка
  • Ж/д вокзал — Байкал
  • Большеречье — Омск
  • Большеречье — Тара
  • Большие Уки — Тара
  • Знаменское — Тевриз
  • Знаменское — Тара
  • Исилькуль — Полтавка
  • Колосовка — Омск
  • Колосовка — Тара
  • Кормиловка — Омск
  • Называевск — Исилькуль
  • Называевск — Крутинка
  • Называевск — Тюкалинск
  • Нижняя Омка — Калачинск
  • Оконешниково — Омск
  • Омск — Артын
  • Омск — Харино
  • Омск — Калиновка
  • Седельниково — Тара
  • Омск — сады «Зеленый берег»
  • Горьковское — Калачинск

Регулируемый тариф устанавливают органы государственной власти и местного самоуправления, а при нерегулируемом, соответственно, сам перевозчик.

Из Омска запустят междугородний маршрут в Одесское
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Транспорт#Муниципальный транспорт#Автобус#Пассажирский автобус#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
В Омске отозвали экспертизу, разрешающую застроить территорию Кадетского корпуса
Сегодня, 04:24
Ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский ответит в суде за мошенничество с научной работой
Сегодня, 05:49
«Гигантские коробки». В Омске отдают землю под строительство складов и заправки
Сегодня, 05:54
Стали известны обстоятельства, при которых в Омске утонула 13-летняя девочка
Сегодня, 06:53
Омичей предупредили о массовых отключениях воды. Рассказываем, где это произойдет
Сегодня, 07:33
Изучал минно-взрывное дело. В Омске задержали иностранного террориста
Сегодня, 06:02