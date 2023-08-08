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Троллейбус со скоростью легковушки. В Омске начали строить новую контактную сеть

8 августа 2023, 10:18
Фото: 1MI
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На Левом берегу в Омске началось строительство новой контактной сети

Работы над проектом планируют завершить к 15 декабря текущего года.

Подрядчиком строительства контактной сети на Левобережье является ООО «МостоСтрой-Омск». Организация уже начала выполнять устройство фундаментных частей опор будущей сети на улицах Крупской от бульвара Архитекторов до ул. Лукашевича, Перелёта от ул. Крупской до просп. Комарова, проспекту Комарова от ул. Перелёта до ул. Лукашевича, сообщают в городской администрации.

В ходе реализации проекта подрядчик установит 276 долговечных оцинкованных опор и современные элементы подвески и натяжения. Общая протяженность новой сети составит 7,6 км в однопутном исчислении.

«Особенность реализуемого проекта — увеличение скорости движения троллейбусов на данных улицах до значения не менее 60 км/ч на прямолинейных участках, а также повышение скоростных качеств электрического транспорта на поворотах и пересечениях троллейбусных линий», — рассказали в департаменте строительства.

Отметим, что подрядная организация ведет еще один контракт по строительству сетей на Левом берегу — по улицам Лукашевича и Волгоградской от улицы Ватутина до улицы Дергачева, протяжённостью 3,48 км в однопутном исчислении. Завершить оба проекта планируется к 15 декабря 2023 года.

Фото: Администрация города Омска
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Сеть#Подрядчик#Проект#Контактная сеть
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