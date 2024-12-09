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В Омске за 5 млн выставили на продажу сеть «Бистро-рецепт»
9 декабря, 07:52
«Воняет мочой и бегают тараканы»: названы худшие магазины Омска
8 октября, 03:40
«Месяц тишины». В Омске начал действовать запрет на ловлю рыбы с лодок
20 апреля, 08:02
2023
Хоценко: «Запускаем региональную программу по реконструкции электрических сетей»
9 августа 2023, 14:24
Троллейбус со скоростью легковушки. В Омске начали строить новую контактную сеть
Работы над проектом планируют завершить к 15 декабря текущего года.
8 августа 2023, 10:18
2022
Стало известно, кто займется строительством троллейбусной сети на Левобережье Омска
Итоги аукциона появились на портале Госзакупок. Они оказались весьма интригующими.
16 ноября 2022, 05:03

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