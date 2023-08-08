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Решает суд. Жительнице Омской области три года недоплачивали зарплату

8 августа 2023, 12:37
Фото: 1MI
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Жительница Омской области через суд добилась денег за сверхурочную работу

Омский областной суд рассмотрел дело по апелляционной жалобе местной жительницы на решение Горьковского районного суда.

В суде женщина указала, что проработала у индивидуального предпринимателя больше трех лет: с 01.08.2019 г. по 21.10.2022 г. Однако после увольнения ей не выплатили часть средств за сверхурочную работу.

Дело в том, что по документам рабочий день в магазине, где женщина работала продавцом, длился 10 часов, а на самом деле — 11, с 9:00 до 20:00.

В суде ответчик признал факт неполного расчета, но возражал относительно существования задолженности за сверхурочную работу, сообщает пресс-служба Омского областного суда.

Решение районного суда не до конца удовлетворило требования заявителя, поэтому она подала апелляционную жалобу с просьбой его отменить. Апелляционный суд исследовал материалы дела и пришел к выводу, что весь спорный период женщина выполняла свои трудовые обязанности, действительно работала 11 часов, более того, без обеденного перерыва.

По решению суда, жительнице области возмещена задолженность, в том числе и за сверхурочную работу.

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