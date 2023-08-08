Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Изображение материала

После обращения в суд пенсионерка из Омской области получила выплату в 100 000 рублей

8 августа 2023, 09:42
Фото: 1MI
Иллюстрация
Жительница Калачинска добилась восстановления прав на назначение страховой пенсии через прокуратуру.

В ходе проверки Калачинская межрайонная прокуратура выявила нарушение пенсионного законодательства.

Выяснилось, что в апреле 2022 года женщина обратилась в Отделение Пенсионного Фонда РФ с заявлением о назначении пенсии, но ей отказали. Произошло это из-за того, что в ее страховой стаж не был включен уход за нетрудоспособной престарелой соседкой. Однако согласно закону, уход за лицом старше 80 лет приравнивается к полноценной работе и также считается трудовым стажем.

Чтобы устранить нарушение, Калачинский межрайонный прокурор направил в суд иск с требованием включить в трудовой стаж заявителя трехлетний период ухода за соседкой и назначить пенсию.

Суд удовлетворил требования прокурора и женщина получила положенные ей денежные средства в размере более 100 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Отдала жизнь куклам. Омичка добилась досрочной пенсии за работу в кукольном театре
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омская область#Омск#Пенсия#Пенсионеры#Пенсионерка#Пенсионер#Пенсионный фонд России#Фонд пенсионного и социального страхования#Выплаты#Денежные выплаты
Подпишитесь
В Омске отозвали экспертизу, разрешающую застроить территорию Кадетского корпуса
Сегодня, 04:24
Ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский ответит в суде за мошенничество с научной работой
Сегодня, 05:49
«Гигантские коробки». В Омске отдают землю под строительство складов и заправки
Сегодня, 05:54
Стали известны обстоятельства, при которых в Омске утонула 13-летняя девочка
Сегодня, 06:53
Омичей предупредили о массовых отключениях воды. Рассказываем, где это произойдет
Сегодня, 07:33
Изучал минно-взрывное дело. В Омске задержали иностранного террориста
Сегодня, 06:02