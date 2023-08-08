После обращения в суд пенсионерка из Омской области получила выплату в 100 000 рублей

Выяснилось, что в апреле 2022 года женщина обратилась в Отделение Пенсионного Фонда РФ с заявлением о назначении пенсии, но ей отказали. Произошло это из-за того, что в ее страховой стаж не был включен уход за нетрудоспособной престарелой соседкой. Однако согласно закону, уход за лицом старше 80 лет приравнивается к полноценной работе и также считается трудовым стажем.