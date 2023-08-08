После обращения в суд пенсионерка из Омской области получила выплату в 100 000 рублей

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В ходе проверки Калачинская межрайонная прокуратура выявила нарушение пенсионного законодательства.
Выяснилось, что в апреле 2022 года женщина обратилась в Отделение Пенсионного Фонда РФ с заявлением о назначении пенсии, но ей отказали. Произошло это из-за того, что в ее страховой стаж не был включен уход за нетрудоспособной престарелой соседкой. Однако согласно закону, уход за лицом старше 80 лет приравнивается к полноценной работе и также считается трудовым стажем.
Чтобы устранить нарушение, Калачинский межрайонный прокурор направил в суд иск с требованием включить в трудовой стаж заявителя трехлетний период ухода за соседкой и назначить пенсию.
Суд удовлетворил требования прокурора и женщина получила положенные ей денежные средства в размере более 100 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.