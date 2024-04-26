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Продавец

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2024
Курьеры и котоняни. Омичи рассказали о вариантах подработки в майские праздники
14% опрошенных омичей сообщили, что возьмут сверхурочные на своей основной работе.
26 апреля, 02:13
Готовый бизнес. В Омске за 3 миллиона продают парк аттракционов у «Континента»
6 марта, 11:19
Любитель булочек. В Омске мужчина украл телефон у продавца в пекарне
По сообщению МВД России по Омской области, в отдел полиции обратилась 54-летняя работница пекарни. Покупатель украл у нее телефон.
25 января, 06:14
2023
Решает суд. Жительнице Омской области три года недоплачивали зарплату
Омский областной суд рассмотрел дело по апелляционной жалобе местной жительницы на решение Горьковского районного суда.
8 августа 2023, 12:37
2022
Угрожал продавцу ножом. В Омске молодой мужчина ограбил магазин ради пива
Хотел выпить еще пива и вернуть долг. В Омске задержали разбойного грабителя, угрожавшего скальпелем пожилой женщине.
1 ноября 2022, 07:50
Мимо кассы. Омский продавец полгода присваивал выручку магазина бытовой техники
Мужчине грозит тюрьма вплоть до 10 лет.
24 октября 2022, 05:56

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