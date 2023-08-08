Пропал человек. В Омске ищут 77-летнего дедушку

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В Омске ищут пропавшего 77-летнего Юрия Семенова. Минувшей ночью, 8 августа, около 4 часов он вышел из дома № 32/1 по улице Конева и до настоящего времени местоположение мужчины не известно.
Юрий Семенов среднего телосложения, ростом около 170 см. Пропавший был одет в клетчатые темные штаны, красную футболку, бежевую куртку и черные ботинки. Фотография Юрия Семенова опубликована в паблике поисково-спасательного отряда «Доброспас».
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местоположении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или обратиться в полицию по телефону 02 (102).
Ранее Город55 рассказывал, что необходимо делать, если пропал человек: