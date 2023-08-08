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Пропал человек. В Омске ищут 77-летнего дедушку

8 августа 2023, 08:09. Обновлено в 08:16
Фото: 1MI
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В Омске ищут 77-летнего местного жителя, который ночью ушел из дома

Мужчина вышел из дома около 4 часов утра.

В Омске ищут пропавшего 77-летнего Юрия Семенова. Минувшей ночью, 8 августа, около 4 часов он вышел из дома № 32/1 по улице Конева и до настоящего времени местоположение мужчины не известно.

Юрий Семенов среднего телосложения, ростом около 170 см. Пропавший был одет в клетчатые темные штаны, красную футболку, бежевую куртку и черные ботинки. Фотография Юрия Семенова опубликована в паблике поисково-спасательного отряда «Доброспас».

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местоположении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или обратиться в полицию по телефону 02 (102).

Ранее Город55 рассказывал, что необходимо делать, если пропал человек:

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Евгений Игишев#Омск#Поиск#Поиск пропавших#Доброспас#Общество#Город#Омская область
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