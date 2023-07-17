Отдала жизнь куклам. Омичка добилась досрочной пенсии за работу в кукольном театре

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В пресс-службе Омского областного суда рассказали, что Отделение Фонда пенсионного и социального страхования отказало ей в досрочной пенсии из-за недостаточного стажа работы в Калачинском театре кукол «Сказка» им. Г. А. Пономарева.
Сотрудница подала апелляционную жалобу в областной суд, так как районный лишь частично удовлетворил заявленные требования. Оказалось, что работодатель не отразил в трудовой книжке женщины работу в должности ученика актера-кукловода и последующее повышение уже непосредственно на должность актера-кукловода.
Дело решилось благодаря письменным доказательствам, которые предоставили работодатель и заявитель. Документы подтвердили факт творческой деятельности в спорный период и позволили Омскому областному суду зачесть его в стаж работы. Так женщина получила право на назначение досрочной пенсии.