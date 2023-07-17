Отдала жизнь куклам. Омичка добилась досрочной пенсии за работу в кукольном театре

Сотрудница подала апелляционную жалобу в областной суд, так как районный лишь частично удовлетворил заявленные требования. Оказалось, что работодатель не отразил в трудовой книжке женщины работу в должности ученика актера-кукловода и последующее повышение уже непосредственно на должность актера-кукловода.