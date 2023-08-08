Главу омского поселения обвинили в незаконной вырубке на сумму почти в 100 тысяч

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Published Сегодня, 03:34
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В пресс-службе прокуратуры рассказали об утвержденном обвинительном заключении по уголовному делу в отношении главы Большетавинского сельского поселения. Его обвинили в незаконной вырубке в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).
По версии следствия, с марта по сентябрь прошлого года глава поселения вырубил четыре березы и 63 сосны на территории Усть-Ишимского сельского участкового лесничества. Из-за его действий государство получило ущерб на сумму больше 971 тыс рублей.
Чиновник не признал вину. Представители главного управления лесного хозяйства Омской области подали гражданский иск, чтобы ведомству возместили ущерб. На имущество главы поселения наложен арест, в том числе на автомобили, спецтехнику и оружие. В скором времени это уголовное дело отдадут в Усть-Ишимский районный суд.
Ранее Город55 писал о незаконной вырубке в Новоягодиновском лесничестве. Под подозрение в незаконных действиях попал 35-летний владелец пилорамы, который ранее уже фигурировал в пяти уголовных делах за аналогичное правонарушение.