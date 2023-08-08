Главу омского поселения обвинили в незаконной вырубке на сумму почти в 100 тысяч

Чиновник не признал вину. Представители главного управления лесного хозяйства Омской области подали гражданский иск, чтобы ведомству возместили ущерб. На имущество главы поселения наложен арест, в том числе на автомобили, спецтехнику и оружие. В скором времени это уголовное дело отдадут в Усть-Ишимский районный суд.