Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:34

Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:46

Updated Сегодня, 03:46

Изображение материала

Главу омского поселения обвинили в незаконной вырубке на сумму почти в 100 тысяч

8 августа 2023, 03:34
Фото: Город55
иллюстрация
Чиновник не признал вину.

В пресс-службе прокуратуры рассказали об утвержденном обвинительном заключении по уголовному делу в отношении главы Большетавинского сельского поселения. Его обвинили в незаконной вырубке в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

По версии следствия, с марта по сентябрь прошлого года глава поселения вырубил четыре березы и 63 сосны на территории Усть-Ишимского сельского участкового лесничества. Из-за его действий государство получило ущерб на сумму больше 971 тыс рублей.

Чиновник не признал вину. Представители главного управления лесного хозяйства Омской области подали гражданский иск, чтобы ведомству возместили ущерб. На имущество главы поселения наложен арест, в том числе на автомобили, спецтехнику и оружие. В скором времени это уголовное дело отдадут в Усть-Ишимский районный суд.

Ранее Город55 писал о незаконной вырубке в Новоягодиновском лесничестве. Под подозрение в незаконных действиях попал 35-летний владелец пилорамы, который ранее уже фигурировал в пяти уголовных делах за аналогичное правонарушение.

Грозит до 7 лет колонии. Омича обвиняют в незаконной вырубке леса на 2,5 млн рублей
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Происшествия#Новости#Омская область#Вырубка деревьев#Вырубка леса#Уголовное дело#Прокуратура Омской области#Лесное хозяйство#Глава поселения
Подпишитесь
Вторым кандидатом в главы омского минздрава стал главврач онкодиспансера Маркелов
Вчера, 08:30
25 квадратов, бабушкин ремонт и дальние районы. Где в Омске продают дешевые квартиры
Вчера, 05:22
Компания из Братиславы начала через суд банкротить омское «КЭАгро»
Вчера, 06:30
Асмо и Акрам. В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена давали омичи детям
Вчера, 09:31
Сгоревшую крышу омской пятиэтажки на бульваре Победы планируют восстановить к ноябрю
Вчера, 10:20
Уже норма. В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности
Сегодня, 03:08