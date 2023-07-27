Грозит до 7 лет колонии. Омича обвиняют в незаконной вырубке леса на 2,5 млн рублей

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В Знаменском районе Омской области полицейские обнаружили факт незаконной рубки леса в Новоягодиновском лесничестве. Подозрения пали на 35-летнего владельца пилорамы.
Выяснилось, что мужчина заключал договоры купли-продажи лесных насаждений с жителями поселка Новоомский, у которых есть право заготавливать дрова в Знаменском районе. Предприниматель же пускал лес на продажу в виде пиломатериалов.
Мужчина успел вырубить 350 кубометров сосны, 21 кубометр осины и 39 кубометров березы. Сумму ущерба оценили в 2,5 млн рублей. На предпринимателя завели три уголовных дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Ранее мужчина фигурировал в пяти уголовных делах по аналогичным преступлениям. Его уличили в незаконной рубке леса в мае и июне нынешнего года.
Лесорубу грозит до 7 лет лишения свободы.