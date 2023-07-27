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Грозит до 7 лет колонии. Омича обвиняют в незаконной вырубке леса на 2,5 млн рублей

27 июля 2023, 10:35
Фото: 1MI
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В Омской области владелец пилорамы незаконно нарубил сотни кубометров леса

Ранее предприниматель уже фигурировал в 5 уголовных делах за аналогичное правонарушение.

В Знаменском районе Омской области полицейские обнаружили факт незаконной рубки леса в Новоягодиновском лесничестве. Подозрения пали на 35-летнего владельца пилорамы.

Выяснилось, что мужчина заключал договоры купли-продажи лесных насаждений с жителями поселка Новоомский, у которых есть право заготавливать дрова в Знаменском районе. Предприниматель же пускал лес на продажу в виде пиломатериалов.

Мужчина успел вырубить 350 кубометров сосны, 21 кубометр осины и 39 кубометров березы. Сумму ущерба оценили в 2,5 млн рублей. На предпринимателя завели три уголовных дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Ранее мужчина фигурировал в пяти уголовных делах по аналогичным преступлениям. Его уличили в незаконной рубке леса в мае и июне нынешнего года.

Лесорубу грозит до 7 лет лишения свободы.

В Омской области под суд пойдет директор лесхоза за незаконную рубку леса
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#Евгений Игишев#Лесоруб#Черный лесоруб#Лес#Полиция#Новоомский#Уголовное дело#Общество#Омск#Омская область
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