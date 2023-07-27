Грозит до 7 лет колонии. Омича обвиняют в незаконной вырубке леса на 2,5 млн рублей

Мужчина успел вырубить 350 кубометров сосны, 21 кубометр осины и 39 кубометров березы. Сумму ущерба оценили в 2,5 млн рублей. На предпринимателя завели три уголовных дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Ранее мужчина фигурировал в пяти уголовных делах по аналогичным преступлениям. Его уличили в незаконной рубке леса в мае и июне нынешнего года.