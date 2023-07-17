Картофельный не спас. Омские аграрии не смогли обжаловать приговор по мошенничеству

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, «Куликовский Агросоюз» был создан в 2017 году. Компанию по выращиванию картофеля организовали на территории Калачинского района. Главные герои этой истории включили в сведения о товаропроизводителях своих родственников и знакомых. В 2018 году им выдали субсидию на сумму больше 47 млн рублей. Эти деньги региональный минсельхоз выделил кооперативу на развитие материально-технической базы.