Картофельный не спас. Омские аграрии не смогли обжаловать приговор по мошенничеству

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
В Омском областном суде рассмотрели уголовное дело в отношении Дениса Ганина и Игоря Варапаева — председателя и главного бухгалтера сельскохозяйственного производственного кооператива «Куликовский Агросоюз». Их признали виновными в мошенничестве, но сторона защиты решила подать апелляционную жалобу.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, «Куликовский Агросоюз» был создан в 2017 году. Компанию по выращиванию картофеля организовали на территории Калачинского района. Главные герои этой истории включили в сведения о товаропроизводителях своих родственников и знакомых. В 2018 году им выдали субсидию на сумму больше 47 млн рублей. Эти деньги региональный минсельхоз выделил кооперативу на развитие материально-технической базы.
«Для придания видимости целевого использования денежных средств были изготовлены подложные документы о предстоящем приобретении высокоэффективного оборудования, а также поддельные договоры его поставки с подконтрольными и аффилированными юридическими лицами», — поделились подробностями в надзорном ведомстве.
Уголовное дело изначально изучал Центральный районный суд. 48-летнему учредителю кооператива назначили шесть с половиной лет лишения свободы, а 61-летнему главному бухгалтеру — пять лет заключения в колонии общего режима. Помимо этого им назначили штрафы на сумму 500 и 300 тыс рублей соответственно. Кроме того, с них собирались взыскать больше 47 млн рублей в пользу регионального минсельхоза.
Апелляционная жалоба не принесла результатов. Коллегия Омского областного суда оставила приговор без изменения. Судебный акт ступил в законную силу.