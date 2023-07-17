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Картофельный не спас. Омские аграрии не смогли обжаловать приговор по мошенничеству

17 июля 2023, 06:01
Фото: Город55
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Осужденные за мошенничество омские аграрии не смогли обжаловать приговор

Суд установил, что они смошенничали на сумму больше 47 млн рублей.

В Омском областном суде рассмотрели уголовное дело в отношении Дениса Ганина и Игоря Варапаева — председателя и главного бухгалтера сельскохозяйственного производственного кооператива «Куликовский Агросоюз». Их признали виновными в мошенничестве, но сторона защиты решила подать апелляционную жалобу.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, «Куликовский Агросоюз» был создан в 2017 году. Компанию по выращиванию картофеля организовали на территории Калачинского района. Главные герои этой истории включили в сведения о товаропроизводителях своих родственников и знакомых. В 2018 году им выдали субсидию на сумму больше 47 млн рублей. Эти деньги региональный минсельхоз выделил кооперативу на развитие материально-технической базы.

«Для придания видимости целевого использования денежных средств были изготовлены подложные документы о предстоящем приобретении высокоэффективного оборудования, а также поддельные договоры его поставки с подконтрольными и аффилированными юридическими лицами», — поделились подробностями в надзорном ведомстве.

Уголовное дело изначально изучал Центральный районный суд. 48-летнему учредителю кооператива назначили шесть с половиной лет лишения свободы, а 61-летнему главному бухгалтеру — пять лет заключения в колонии общего режима. Помимо этого им назначили штрафы на сумму 500 и 300 тыс рублей соответственно. Кроме того, с них собирались взыскать больше 47 млн рублей в пользу регионального минсельхоза.

Апелляционная жалоба не принесла результатов. Коллегия Омского областного суда оставила приговор без изменения. Судебный акт ступил в законную силу.

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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Происшествия#Бизнес#Уголовное дело#Суд#Приговор#Апелляция
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