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Омский «Иртыш» сыграет с «Ротором» из Волгограда

6 августа 2023, 05:24
Фото: 1MI
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Ранее большинство побед забирали волгоградцы.

Омские футболисты примут гостей на стадионе «Красная звезда». Матч с волгоградским «Ротором» пройдет 6 августа в 17:00.

«Речники» провели с соперниками десять встреч, из которых восемь в рамках чемпионатов страны, две — в рамках кубков страны. Пять побед забирал «Ротор», три матча сыграны в ничью.

Главным судьей станет Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Помощники: Арсений Новиков из Подмосковья и Шалва Циклаури из Москвы.

Начальником омского ФК «Иртыш» стал легенда пермского футбола Валерий Волошин
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#Омск#Иртыш#Волгоград#Футбол#Красная звезда#Спорт#Новости
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