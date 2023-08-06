Омский «Иртыш» сыграет с «Ротором» из Волгограда

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Омские футболисты примут гостей на стадионе «Красная звезда». Матч с волгоградским «Ротором» пройдет 6 августа в 17:00.
«Речники» провели с соперниками десять встреч, из которых восемь в рамках чемпионатов страны, две — в рамках кубков страны. Пять побед забирал «Ротор», три матча сыграны в ничью.
Главным судьей станет Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Помощники: Арсений Новиков из Подмосковья и Шалва Циклаури из Москвы.