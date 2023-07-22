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Начальником омского ФК «Иртыш» стал легенда пермского футбола Валерий Волошин

22 июля 2023, 12:32
Фото: Город55
иллюстрация
Представители клуба поприветствовали нового руководителя.

В пресс-службе футбольного клуба «Иртыш» сменился начальник. На этот пост назначили 68-летнего Валерия Волошина, который ранее был директором и начальником пермского ФК «Звезда».

Представители омского клуба отмечают, что Волошин — знаковая фигура для пермского футбола.

«За свою карьеру прошел путь от администратора до директора клуба. Он был последним начальником старой „Звезды“, стоял у истоков создания „Амкара“. А затем был одним из тех, кто возродил „Звезду“ Пермь», — прокомментировали назначение в «Иртыше».

До этого на посту начальника «Иртыш» с 2020 года работал Игорь Барсуков. Напомним, что в руководстве футбольного клуба недавно поменялся президент. Им стал главный тренер Валерий Петраков, который также продолжает тренировать спортсменов.

Из тренеров в президенты. Омским ФК «Иртыш» стал руководить Валерий Петраков
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Спорт#ФК "Иртыш"
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