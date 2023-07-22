Начальником омского ФК «Иртыш» стал легенда пермского футбола Валерий Волошин

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В пресс-службе футбольного клуба «Иртыш» сменился начальник. На этот пост назначили 68-летнего Валерия Волошина, который ранее был директором и начальником пермского ФК «Звезда».
Представители омского клуба отмечают, что Волошин — знаковая фигура для пермского футбола.
«За свою карьеру прошел путь от администратора до директора клуба. Он был последним начальником старой „Звезды“, стоял у истоков создания „Амкара“. А затем был одним из тех, кто возродил „Звезду“ Пермь», — прокомментировали назначение в «Иртыше».
До этого на посту начальника «Иртыш» с 2020 года работал Игорь Барсуков. Напомним, что в руководстве футбольного клуба недавно поменялся президент. Им стал главный тренер Валерий Петраков, который также продолжает тренировать спортсменов.