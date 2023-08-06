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На СВО погиб мастер спорта по гиревому спорту, выпускник Омского кадетского корпуса

6 августа 2023, 11:18
Фото: 1MI
иллюстрация
У молодого человека осталась супруга, тоже спортсменка.

Омский кадетский военный корпус сообщает о гибели Даниила Вяткина, выпускника 2018 года. Он принимал участие в специальной военной операции.

Даниил являлся мастером спорта по гиревому спорту. В прошлом году окончил Военное Командное училище. У молодого человека осталась жена, она тоже неоднократная победительница первенств Европы и мира по гиревому спорту.

«Он был хорошим, добрым и отзывчивым человеком», — вспоминает тренер парня. Знакомые отзываются о нем, как о воспитанном, скромном, целеустремленном офицере.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.

#Смерть#Сво#Омский кадетский военный корпус#Спецоперация#Омск#Омская область
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