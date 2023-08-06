На СВО погиб мастер спорта по гиревому спорту, выпускник Омского кадетского корпуса

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Омский кадетский военный корпус сообщает о гибели Даниила Вяткина, выпускника 2018 года. Он принимал участие в специальной военной операции.
Даниил являлся мастером спорта по гиревому спорту. В прошлом году окончил Военное Командное училище. У молодого человека осталась жена, она тоже неоднократная победительница первенств Европы и мира по гиревому спорту.
«Он был хорошим, добрым и отзывчивым человеком», — вспоминает тренер парня. Знакомые отзываются о нем, как о воспитанном, скромном, целеустремленном офицере.
Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.