В начале новой рабочей недели жители Центрального округа Омска останутся без воды

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Жителей Центрального округа предупреждают об отключении воды в понедельник, 7 августа, из-за ремонта водопровода по улице Чкалова, 37. Ремонтные работы продлятся с 10 утра до 23 часов вечера.
Без воды останутся три многоэтажных дома по следующим адресам:
Машина с питьевой водой будет стоять рядом с 10-этажным домом по улице Маршала Жукова, 6.
Напомним, что 2 августа в Омске стартовало последнее в этом году плановое отключение горячего водоснабжения. Без удобств до 15 августа остались жители Октябрьского округа.