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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

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Updated Сегодня, 08:05

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В начале новой рабочей недели жители Центрального округа Омска останутся без воды

5 августа 2023, 08:03
Фото: 1MI
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Ремонт начнется в понедельник в 10 часов утра.

Жителей Центрального округа предупреждают об отключении воды в понедельник, 7 августа, из-за ремонта водопровода по улице Чкалова, 37. Ремонтные работы продлятся с 10 утра до 23 часов вечера.

Без воды останутся три многоэтажных дома по следующим адресам:

  • Ул. Жукова, 6 / Ул. Почтовая, 22;
  • Ул. Чкалова, 37;
  • Ул. Пушкина, 39.

Машина с питьевой водой будет стоять рядом с 10-этажным домом по улице Маршала Жукова, 6.

Напомним, что 2 августа в Омске стартовало последнее в этом году плановое отключение горячего водоснабжения. Без удобств до 15 августа остались жители Октябрьского округа.

Ждать осталось недолго. В Омске пройдет последнее отключение горячей воды этим летом
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#Отключение воды#Водоканал#Ремонт#Ремонт водопровода#Общество#Город#Новости#Омск#Юлия Истомина
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