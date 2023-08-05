60-летний омич решил попробовать свои силы на фондовой бирже, но прогадал

После указаний «аналитика» омич установил специальное приложение, оформил кредит на 870 тысяч рублей и сделал ставку. Звонивший уверял мужчину, что его ставки успешны и теперь для увеличения прибыли необходимо вложить более крупные суммы. Убеждения подействовали: в итоге житель Кировского округа взял еще несколько кредитов на себя и супругу. Деньги пошли в «инвестиции».