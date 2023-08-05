60-летний омич решил попробовать свои силы на фондовой бирже, но прогадал

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В омской полиции рассказали об очередном случае мошенничества. Жертвой стал 60-летний омич из Кировского округа.
Следователю он сообщил, что увидел в июле в интернете рекламу о дополнительном заработке. После заполнения анкеты, мужчине перезвонил «финансовый аналитик», который поведал о возможностях дохода за счет сделок по продаже золота и валюты.
После указаний «аналитика» омич установил специальное приложение, оформил кредит на 870 тысяч рублей и сделал ставку. Звонивший уверял мужчину, что его ставки успешны и теперь для увеличения прибыли необходимо вложить более крупные суммы. Убеждения подействовали: в итоге житель Кировского округа взял еще несколько кредитов на себя и супругу. Деньги пошли в «инвестиции».
«Омич поинтересовался у брокера, когда же он получит реальный доход, а в ответ его попросили взять очередной кредит. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, когда самостоятельно зашел на сайт и обнаружил, что денежные средства на счету отсутствуют», — отметили в пресс-службе полиции.
Общая сумма ущерба — 2,4 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.