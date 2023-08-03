Омские школы готовятся принимать детей на время капитального ремонта

Образовательные учреждения Омска сейчас готовятся к очередному учебному году. Во многих случаях задача сложнее, чем обычно: в 14 школах на 2024–2025 годы запланирован капитальный ремонт, и дети из этих учреждений должны на время перейти в другие школы. Депутаты Омского городского совета посетили сегодня, 3 августа, школу №23, расположенную на 24-й Северной, чтобы оценить ход работ.