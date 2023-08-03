Омские школы готовятся принимать детей на время капитального ремонта

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:33
Образовательные учреждения Омска сейчас готовятся к очередному учебному году. Во многих случаях задача сложнее, чем обычно: в 14 школах на 2024–2025 годы запланирован капитальный ремонт, и дети из этих учреждений должны на время перейти в другие школы. Депутаты Омского городского совета посетили сегодня, 3 августа, школу №23, расположенную на 24-й Северной, чтобы оценить ход работ.
— Мы посмотрели, как школа готовится к приемке, которая состоится буквально через неделю, — рассказала вице-спикер городского совета Светлана Студеникина. — В целом мы удовлетворены, многое уже сделано. Кроме того, мы посмотрели на готовность школы принять ребятишек из других учреждений.
В будущем в школе №23 продолжат обучение 600 детей из школы №14. Студеникина отметила, что классы, предназначенные для новых учеников, изначально были в неплохом состоянии, но теперь они должны стать еще уютнее.
Город55 уже писал о том, что в общей сложности капремонт запланирован в 14 школах Омска. Это общеобразовательные школы № 133, 18, 129, 71, 56, 79, 21, 11, 82, 118, 14 и лицей №29. Городские власти уже приняли решение о передаче зданий всех этих учреждений в оперативное управление департамента строительства на все время ремонта.