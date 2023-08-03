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Хоценко рассказал об открытии новой амбулатории для жителей Кормиловского района

3 августа 2023, 06:02
Фото: правительство Омской области
В медучреждении есть все необходимое для приема пациентов.

Врио губернатора Виталий Хоценко рассказал об открытии новой амбулатории в Кормиловском районе. Она обустроена с учетом всех современных стандартов. Здесь работают врач-терапевт, фельдшер и медсестра.

С открытием медучреждения получать помощь в комфортных условиях могут жители села Сыропятское. К амбулатории прикреплено 1 053 пациента, в том числе 218 несовершеннолетних.

«Местные врачи уже принимают своих первых пациентов. Теперь в амбулатории села Сыропятское есть необходимое современное оборудование и машина, еженедельно сюда будут приезжать педиатр и узкие специалисты — невролог, хирург и другие. Все это, чтобы жители могли получить медицинскую помощь в комфортных условиях», — написал в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.

В амбулатории есть не только современное медицинское и компьютерное оборудование, но и легковой автомобиль повышенной проходимости.

Добавим, что новые амбулатории есть также в деревне Новорождественка Исилькульского района, селе Алексеевка Любинского района, в Николаевке Черлакского района, а также в Морозовке, Троицке и Розовке Омского района.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Медицина#Амбулатория#Медицинское оборудование#Омская область#Виталий Хоценко#Здоровье
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