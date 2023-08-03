Хоценко рассказал об открытии новой амбулатории для жителей Кормиловского района

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Врио губернатора Виталий Хоценко рассказал об открытии новой амбулатории в Кормиловском районе. Она обустроена с учетом всех современных стандартов. Здесь работают врач-терапевт, фельдшер и медсестра.
С открытием медучреждения получать помощь в комфортных условиях могут жители села Сыропятское. К амбулатории прикреплено 1 053 пациента, в том числе 218 несовершеннолетних.
«Местные врачи уже принимают своих первых пациентов. Теперь в амбулатории села Сыропятское есть необходимое современное оборудование и машина, еженедельно сюда будут приезжать педиатр и узкие специалисты — невролог, хирург и другие. Все это, чтобы жители могли получить медицинскую помощь в комфортных условиях», — написал в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.
В амбулатории есть не только современное медицинское и компьютерное оборудование, но и легковой автомобиль повышенной проходимости.
Добавим, что новые амбулатории есть также в деревне Новорождественка Исилькульского района, селе Алексеевка Любинского района, в Николаевке Черлакского района, а также в Морозовке, Троицке и Розовке Омского района.