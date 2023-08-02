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Виталий Хоценко рассказал о создании IT-парка в центре Омска

2 августа 2023, 03:57
Фото: правительство Омской области
Его построят на территории бывшего завода им. Козицкого.

Врио губернатора Виталий Хоценко обсудил с президентом холдинга «ЭР-Телеком» Андреем Кузяевым создание технопарка в сфере высоких технологий «Омск Диджитал». Участники встречи поговорили о концепции будущего комплекса и дорожной карте его создания. Документы об этом будут готовы к сентябрю 2023 года.

Пока что уже есть эскизный проект технопарка. В скором времени начнутся строительно-монтажные работы, его будут возводить на территории бывшего завода им. Козицкого. Площадь комплекса составит 20 тыс кв м.

«Я уверен, что мы создадим лучший IT-парк в стране. Правительство Омской области окажет необходимое содействие проекту. В результате мы получим территорию инновационного развития, которая станет точкой притяжения для нашей молодежи», — сказал Виталий Хоценко.

В правительстве Омской области рассказали, что разработчики основывались на модели технопарка Morion Digital в Перми. Он вошел в топ-5 лучших технопарков России. Объем инвестиций составит до 3 млрд рублей.

Кураторами проекта назначены заместители губернатора Андрей Шпиленко и министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.

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#Алина Ясинская#Политика#Новости#Омская область#Виталий Хоценко#Технопарк
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