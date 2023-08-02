Виталий Хоценко рассказал о создании IT-парка в центре Омска

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Врио губернатора Виталий Хоценко обсудил с президентом холдинга «ЭР-Телеком» Андреем Кузяевым создание технопарка в сфере высоких технологий «Омск Диджитал». Участники встречи поговорили о концепции будущего комплекса и дорожной карте его создания. Документы об этом будут готовы к сентябрю 2023 года.
Пока что уже есть эскизный проект технопарка. В скором времени начнутся строительно-монтажные работы, его будут возводить на территории бывшего завода им. Козицкого. Площадь комплекса составит 20 тыс кв м.
«Я уверен, что мы создадим лучший IT-парк в стране. Правительство Омской области окажет необходимое содействие проекту. В результате мы получим территорию инновационного развития, которая станет точкой притяжения для нашей молодежи», — сказал Виталий Хоценко.
В правительстве Омской области рассказали, что разработчики основывались на модели технопарка Morion Digital в Перми. Он вошел в топ-5 лучших технопарков России. Объем инвестиций составит до 3 млрд рублей.
Кураторами проекта назначены заместители губернатора Андрей Шпиленко и министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.