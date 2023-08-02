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Без сожаления. Омич убил своего брата из-за личной неприязни

2 августа 2023, 14:08
Фото: 1MI

Житель Омска подозревается в убийстве своего брата

В квартире по адресу ул. Омская найдено тело 53-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в смерти мужчины виновен его 47-летний брат, который ранее уже был судим. Подозреваемого задержали и заключили под стражу до выяснения всех обстоятельств преступления.

Во время допроса и проверки показаний на месте мужчина пояснил, что нанес ножевое ранение в бедро брату во время ссоры из личных неприязненных отношений. Потерпевший скончался от обильной кровопотери, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

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#Убийство#Убийца#Подозреваемый#Задержан подозреваемый#Допрос#Омск#Анастасия Баянова
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