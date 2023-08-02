Без сожаления. Омич убил своего брата из-за личной неприязни

Во время допроса и проверки показаний на месте мужчина пояснил, что нанес ножевое ранение в бедро брату во время ссоры из личных неприязненных отношений. Потерпевший скончался от обильной кровопотери, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.