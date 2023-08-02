Без сожаления. Омич убил своего брата из-за личной неприязни

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
По версии следствия, в смерти мужчины виновен его 47-летний брат, который ранее уже был судим. Подозреваемого задержали и заключили под стражу до выяснения всех обстоятельств преступления.
Во время допроса и проверки показаний на месте мужчина пояснил, что нанес ножевое ранение в бедро брату во время ссоры из личных неприязненных отношений. Потерпевший скончался от обильной кровопотери, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.