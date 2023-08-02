Задушил во время ссоры. Омич подозревается в убийстве своей матери

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
По версии следствия, 22 июля омич задушил свою мать в ходе ссоры из неприязненных отношений. Позже в квартире по адресу ул. Бородина было обнаружено тело 72-летней женщины.
СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас проводятся следственные действия для выявления всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства. До окончания расследования, по инициативе следствия, подозреваемый заключен под стражу.