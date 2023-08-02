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Задушил во время ссоры. Омич подозревается в убийстве своей матери

2 августа 2023, 12:38
Фото: 1MI
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Житель Омска подозревается в убийстве матери

49-летний мужчина заключен под стражу из-за возможной причастности к преступлению.

По версии следствия, 22 июля омич задушил свою мать в ходе ссоры из неприязненных отношений. Позже в квартире по адресу ул. Бородина было обнаружено тело 72-летней женщины.

СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас проводятся следственные действия для выявления всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства. До окончания расследования, по инициативе следствия, подозреваемый заключен под стражу.

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#Анастасия Баянова#Омск#Убийство#Убийца#Мать#Омская область#Ссора#Драка
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