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В Омской области за полгода цена на бензин выросла на 1,6%

31 июля 2023, 03:38
Фото: Город55
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Топливо в целом подорожало по стране.

РИА «Новости» представило рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения. В него попало 85 субъектов РФ. Омская область заняла 36 место. Исследование проводилось по данным Росстата.

Так, на среднюю зарплату житель региона может приобрести 931 литр бензина марки АИ-92. В целом по стране этот показатель равняется 1 196 литрам. Литр этого бензина в июне в Омской области стоил 45,64 рубля. Согласно данным исследования, с начала года цена выросла на 1,6%.

При этом аналитики заметили повышение стоимости топлива этой марки по всей стране, рост составил 2,5% за первое полугодие 2023 года.

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в прошлом месяце можно было купить в Москве, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах (от 2 000 до 2 500 литров). Вместе с тем дороже всего АИ-92 оказался в последнем регионе, где литр бензина стоил 60 рублей. Самое дешевое топливо в июне было в Челябинской области — 44,9 рублей.

Замкнули рейтинг по доступности бензина Чеченская Республика и Республика Ингушетия (от 605 до 610 литров).

Третий раз за полгода. В Омске снова подорожал бензин
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#Алина Ясинская#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Бензин#Цены на бензин
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