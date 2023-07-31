В Омской области за полгода цена на бензин выросла на 1,6%

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в прошлом месяце можно было купить в Москве, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах (от 2 000 до 2 500 литров). Вместе с тем дороже всего АИ-92 оказался в последнем регионе, где литр бензина стоил 60 рублей. Самое дешевое топливо в июне было в Челябинской области — 44,9 рублей.