В Омской области за полгода цена на бензин выросла на 1,6%

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:47
РИА «Новости» представило рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения. В него попало 85 субъектов РФ. Омская область заняла 36 место. Исследование проводилось по данным Росстата.
Так, на среднюю зарплату житель региона может приобрести 931 литр бензина марки АИ-92. В целом по стране этот показатель равняется 1 196 литрам. Литр этого бензина в июне в Омской области стоил 45,64 рубля. Согласно данным исследования, с начала года цена выросла на 1,6%.
При этом аналитики заметили повышение стоимости топлива этой марки по всей стране, рост составил 2,5% за первое полугодие 2023 года.
Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в прошлом месяце можно было купить в Москве, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах (от 2 000 до 2 500 литров). Вместе с тем дороже всего АИ-92 оказался в последнем регионе, где литр бензина стоил 60 рублей. Самое дешевое топливо в июне было в Челябинской области — 44,9 рублей.
Замкнули рейтинг по доступности бензина Чеченская Республика и Республика Ингушетия (от 605 до 610 литров).