Третий раз за полгода. В Омске снова подорожал бензин

Бензин дорожает уже третий раз за год. В начале года цена за литр составляла 57 рублей. Весной, в мае, поднялась до 59 рублей, а в июне округлилась до 60. Спустя месяц цена вновь выросла. В сумме прирост в цене с начала года составил 5 рублей, следует из архива цен АЗС.