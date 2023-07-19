Третий раз за полгода. В Омске снова подорожал бензин

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
С 17 июля текущего года автомобильный бензин АИ-98 подорожал на 2 рубля и теперь стоит 62 рубля за один литр. Такая информация размещена на официальном сайте АЗС «Топлайн». Интересно, что стоимость остального топлива с прошлой недели не изменилась: литр АИ-92 стоит порядка 46-47 рублей, АИ-95 обойдется около 50 рублей за литр.
Бензин дорожает уже третий раз за год. В начале года цена за литр составляла 57 рублей. Весной, в мае, поднялась до 59 рублей, а в июне округлилась до 60. Спустя месяц цена вновь выросла. В сумме прирост в цене с начала года составил 5 рублей, следует из архива цен АЗС.