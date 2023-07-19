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Третий раз за полгода. В Омске снова подорожал бензин

19 июля 2023, 04:47
Фото: 1MI

В Омске третий раз за полгода подорожал бензин

С начала 2023 года цена на бензин АИ-98 поднималась три раза и пока не планирует останавливаться.

С 17 июля текущего года автомобильный бензин АИ-98 подорожал на 2 рубля и теперь стоит 62 рубля за один литр. Такая информация размещена на официальном сайте АЗС «Топлайн». Интересно, что стоимость остального топлива с прошлой недели не изменилась: литр АИ-92 стоит порядка 46-47 рублей, АИ-95 обойдется около 50 рублей за литр.

Бензин дорожает уже третий раз за год. В начале года цена за литр составляла 57 рублей. Весной, в мае, поднялась до 59 рублей, а в июне округлилась до 60. Спустя месяц цена вновь выросла. В сумме прирост в цене с начала года составил 5 рублей, следует из архива цен АЗС.

На омских заправках резко подорожал бензин
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#Анастасия Баянова#Бензин#Омск#Подорожание#Цена#Топливо#Азс#Город#Новости#Омская область
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