«Это ад». Как омичи отреагировали на новую транспортную схему

«Надо просто перестроится и все. Поменять привычки, иногда прогуляться пешком, кстати, полезно», — написал пользователь, получив в ответ массу негатива. Кто-то действительно выбрал для себя пешую прогулку. Другие пересели на такси, но не все могут себе это позволить. Да и от пробок легковой автомобиль не избавит. Свой вариант предложили любители самокатов. Правда, здесь тоже много «но».