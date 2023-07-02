«Это ад». Как омичи отреагировали на новую транспортную схему

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
С 1 июля в Омске начала работать новая схема движения транспорта. Цель — маршрутки должны исчезнуть из центра города. С момента внедрения системы прошло почти двое суток. Заметим, сейчас выходные, пробок практически нет. Впереди — будни и часы пик. Мы заглянули в соцсети, чтобы понять, как омичи уже реагируют на изменения.
«Это ад! Мне пришлось потратиться на три пересадки», — говорит девушка в группе «Типичный Омск». Она жалуется, что теперь не может нормально доехать до работы и обратно.
В комментариях горожане просят вернуть следующие маршруты: 503, 222, 350, 550. Они связывали Амур и центральные улицы города. Теперь омичи вынуждены ездить на одном автобусе №42. Говорят, его долго ждать, и приходит он переполненный. «В Амуре что, не люди живут? Почему я должна пешком ходить до Яковлева?», — поддерживает негодование еще одна омичка.
Жители Старого Кировска тоже испытывают массу неудобств. Просят хотя бы вернуть автобус №24, его отменили много лет назад.
Омичи из Нефтяников скучают по маршрутке №514. А вот еще один риторический комментарий: «На чем уезжать с десятилетия на Красный путь? На 22-м, который и так забит?». Даже в выходной горожане говорят о пробках на улицах Жукова и Маяковского.
Выяснилось, что далеко не все горожане следят за развитием событий. Многие были шокированы отсутствием транспорта и не поняли, почему его нет. «То ли еще будет в понедельник. А про сентябрь вообще молчу. Бедные дети, студенты. Как им на учебу добираться?», — предсказывает пользователь.
В комментариях нашлись те, кто считает, что убрать маршрутки из центра города — не основная цель новой схемы: «Специально все делается, чтобы люди 3-5 пересадок делали». И такое мнение поддержали множество пользователей.
В группе «Аварийный Омск» даже запустили опрос, чтобы выяснить, как омичи отнеслись к изменениям. Один из пользователей экспертно предложил свой вариант развития событий: «Пробка переместится на перекрестки Жукова-10 лет Октября, Жукова-Масленикова, Жукова-Маяковского, Фрунзе-Орджоникидзе-Герцена, Фрунзенский мост и так далее. Нужны многоуровневые развязки».
Горожане уверены, что при таких реформах нужно было увеличить количество автобусов на маршрутах. Говорят, идея не доработана. Например, не учтены некоторые нюансы: «Одна полоса на Жукова — от „Казачка“ до Масленникова — постоянно с припаркованными машинами».
С площади Ленина уехать в сторону аэропорта вечером теперь невозможно, сетует один из омичей. Раньше добирался на маршрутке №414. Теперь остались только автобусы №45 и №79. Первый — не едет до нужного места, второй — не дождаться. Недовольный автор комментария предлагает пустить автобус №45 через Авиационную улицу.
С похожей проблемой сталкиваются многие: «Раньше до работы добиралась на 331. Теперь только один 69». Конечно, под каждого удобный маршрут не построишь. Есть в Омске и те, кого изменения устроили.
«Надо просто перестроится и все. Поменять привычки, иногда прогуляться пешком, кстати, полезно», — написал пользователь, получив в ответ массу негатива. Кто-то действительно выбрал для себя пешую прогулку. Другие пересели на такси, но не все могут себе это позволить. Да и от пробок легковой автомобиль не избавит. Свой вариант предложили любители самокатов. Правда, здесь тоже много «но».
Еще одно любопытное мнение: «Сейчас частники начнут вбросы делать, якобы простые люди жалуются». Частных перевозчиков действительно коснулась транспортная реформа, но что-то нам подсказывает, что такого количества комментариев они бы не оставили.
Есть горожане, которые и до 1 июля не пользовались маршрутками. Предпочитали автобусы и трамваи. Это, вероятно, жители не самых отдаленных уголков города. «А мне показалось красивым, что нет такого транспорта на центральных улицах. Думаю, верное решение. А пробки, они везде есть», — гласит очередной комментарий.
Мнения горожан разделились, недовольство растет. Впереди первый рабочий день с новой транспортной схемой в Омске.