Сергинский речной порт увеличил свою долю в «Иртышском пароходстве»

В публичном акционерном обществе «Иртышское речное пароходство» изменилась структура собственности. 28 июля увеличилась доля одного из основных бенефициаров — ООО «Сергинский речной порт». Теперь она составляет 19,86% против прежних 18,54%. Доли Ахтяма Мухутдинова и ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» остались прежними: 66,45% и 8,14% соответственно. Таким образом, сократилась доля миноритариев, имена которых ИРП не раскрывает.