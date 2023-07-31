Сергинский речной порт увеличил свою долю в «Иртышском пароходстве»

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В публичном акционерном обществе «Иртышское речное пароходство» изменилась структура собственности. 28 июля увеличилась доля одного из основных бенефициаров — ООО «Сергинский речной порт». Теперь она составляет 19,86% против прежних 18,54%. Доли Ахтяма Мухутдинова и ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» остались прежними: 66,45% и 8,14% соответственно. Таким образом, сократилась доля миноритариев, имена которых ИРП не раскрывает.
Напомним: основная специализация «Иртышского речного пароходства» — речные перевозки грузов. Фирма принадлежит иногородним. Ахтям Мухутдинов — уроженец Татарстана, владеющий бизнес-активами в Тюмени, Салехарде, Архангельске и Москве, ОИРП зарегистрировано в Тюмени, а «Сергинский речной порт» — в поселке городского типа Приобье в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа.