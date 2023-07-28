«Иртышскому пароходству» заказали перевозку нефтепродуктов к Обской губе

Город55 писал в начале лета о выплате ИРП дивидендов акционерам и о займе в «Сбербанке». В силу какого-то удивительного совпадения во всех трех случаях фигурирует почти одна и та же сумма — 370 млн рублей (дивиденды), 350 млн (займ), 361 млн (заказ из Хатанги).