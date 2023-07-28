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«Иртышскому пароходству» заказали перевозку нефтепродуктов к Обской губе

28 июля 2023, 11:59
Фото: 1MI
илюстрация
Общая стоимость работ — 360 млн рублей.

Публичное акционерное общество «Иртышское речное пароходство» на днях заключило крупную сделку. АО «Хатангский морской торговый порт» заключило с ним «договор оказания услуг по перевозке нефтепродуктов».

— Перевозчик обязуется, — говорится в документе, — на принадлежащих ему судах осуществить перевозку нефтепродуктов и произвести перевалку его на морские танкеры Заказчика, стоящие в Обской губе на рейде в районе Мыс Трехбугорный, на условиях, оговоренных договором.

За выполнение этого заказа ИРП получит «ориентировочно» 361 млн 268 тысяч рублей.

Напомним: речные перевозки грузов — основная специализация «Иртышского речного пароходства». Основные владельцы его уставного капитала — Ахтям Мухутдинов (66,45%), ООО «Сергинский речной порт» (18,54%), ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» (8,14%).

Город55 писал в начале лета о выплате ИРП дивидендов акционерам и о займе в «Сбербанке». В силу какого-то удивительного совпадения во всех трех случаях фигурирует почти одна и та же сумма — 370 млн рублей (дивиденды), 350 млн (займ), 361 млн (заказ из Хатанги).

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#Иртышское пароходство#Бизнес#Новое#Николай Эйхвальд
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