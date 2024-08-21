gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Иртышское пароходство

Выбрать дату
2024
У «Иртышского пароходства» появился «поклажедатель» из Башкирии
21 августа, 10:03
«Иртышское речное пароходство» выплатило почти 300 млн рублей дивидендов
Основным акционером компании является Ахтям Мухутдинов.
18 июля, 08:02
Сергинский речной порт отказался от своей доли в «Иртышском пароходстве»
20 июня, 03:47
2023
Сергинский речной порт увеличил свою долю в «Иртышском пароходстве»
31 июля 2023, 12:14
«Иртышскому пароходству» заказали перевозку нефтепродуктов к Обской губе
28 июля 2023, 11:59
«Иртышское пароходство» направило 370 млн рублей на выплату дивидендов акционерам
11 мая 2023, 12:24

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика