Пожаловались местные. На омском Левобережье работал подпольный азартный клуб

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали о пресечении деятельности подпольного азартного клуба. Как оказалось, его открыли на территории Кировского округа. Об этом сообщил неравнодушный местный житель.
Как только сотрудники надзорного ведомства получили информацию, то незамедлительно организовали проверку. Правоохранители изъяли больше 140 единиц игрового оборудования, деньги и электронные носители информации. В итоге по данному факту было возбуждено сразу два уголовных дела по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).
Однако не только на Левобережье работало подобное заведение. Другой клуб обнаружили в черте Центрального округа. Полицейские изъяли порядка 200 тыс рублей и компьютерное оборудование. После этой проверки также было возбуждено уголовное дело.