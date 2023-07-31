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Пожаловались местные. На омском Левобережье работал подпольный азартный клуб

31 июля 2023, 04:34
Фото: Город55
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На омском Левобережье с помощью горожан обнаружили подпольный игровой клуб

Возбуждено сразу два уголовных дела.

В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали о пресечении деятельности подпольного азартного клуба. Как оказалось, его открыли на территории Кировского округа. Об этом сообщил неравнодушный местный житель.

Как только сотрудники надзорного ведомства получили информацию, то незамедлительно организовали проверку. Правоохранители изъяли больше 140 единиц игрового оборудования, деньги и электронные носители информации. В итоге по данному факту было возбуждено сразу два уголовных дела по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).

Однако не только на Левобережье работало подобное заведение. Другой клуб обнаружили в черте Центрального округа. Полицейские изъяли порядка 200 тыс рублей и компьютерное оборудование. После этой проверки также было возбуждено уголовное дело.

Игры для взрослых. В Омске обнаружили подпольный азартный клуб
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Общество#Казино#Прокуратура Омской области#Уголовное дело
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