Пожаловались местные. На омском Левобережье работал подпольный азартный клуб

Как только сотрудники надзорного ведомства получили информацию, то незамедлительно организовали проверку. Правоохранители изъяли больше 140 единиц игрового оборудования, деньги и электронные носители информации. В итоге по данному факту было возбуждено сразу два уголовных дела по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).