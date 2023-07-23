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Игры для взрослых. В Омске обнаружили подпольный азартный клуб

23 июля 2023, 04:03
Фото: 1MI
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В Омске обнаружили незаконный игровой клуб

Деньги и оборудование изъяты.

В Центральном округе Омска обнаружили подпольный игровой клуб. Об этом сообщает полиция.

В помещении: 46 автоматов для азартных игр, мебель и круглосуточный бар. Когда на месте появились полицейские, внутри находились администратор заведения и несколько клиентов, в том числе постоянных.

Изъято около 200 тысяч рублей за оплату незаконных развлечений и компьютерное оборудование. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация и проведение азартных игр».

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#Азартные игры#Подпольный игровой салон#Политика#Полиция#Уголовное дело#Происшествия#Общество#Новости#Омск
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