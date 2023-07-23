Игры для взрослых. В Омске обнаружили подпольный азартный клуб

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
В Центральном округе Омска обнаружили подпольный игровой клуб. Об этом сообщает полиция.
В помещении: 46 автоматов для азартных игр, мебель и круглосуточный бар. Когда на месте появились полицейские, внутри находились администратор заведения и несколько клиентов, в том числе постоянных.
Изъято около 200 тысяч рублей за оплату незаконных развлечений и компьютерное оборудование. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация и проведение азартных игр».